La UIA proyecta una baja de la actividad para 2019

El dirigente indicó además que el sector proyecta resultados a la baja en la actividad del sector para 2019.



"En la medida en que no haya un plan de desarrollo económico ni cambios estructurales que permitan una salida y se siga pensando en modo financiero, la salida no va a estar", puntualizó.



Advirtió, en tanto, que "unos 107 mil puestos de trabajo se perdieron en los últimos tres años", mientras apuntó: "Si tengo que mostrar la foto de actividad industrial y la comparo con 2015, estamos seis puntos abajo".



"Está claro que el modelo de desarrollo se ha deteriorado fuertemente en los últimos tres años", analizó en diálogo con Radio Con Vos.



Según su entender, "la herencia que reciba el Gobierno que viene va a ser peor que la que recibió este".



El Banco Central anunció días atrás la eliminación del piso de la tasa de interés del 60 por ciento, por lo que cerró la semana en torno al 59 por ciento.



Pese a ello, Urtubey cuestionó que el nivel de referencia "sigue siendo insostenible" para los "créditos comerciales y para capital de trabajo".



"Ya veníamos de malos años en el último Gobierno, había que hacer cambios. Eso era real", recordó, pero aclaró que "ahora el margen de maniobra es mucho menor".



Anteriormente, el presidente de la UIA, Miguel Acevedo, ya había resaltado que este año fue "muy malo" para el sector manufacturero y había advertido que de cara al 2019 en el rubro hay preocupación.



"Hay una baja generalizada de la industria en el último semestre, no hay sector que se haya salvado del parate. El año es muy malo y la perspectiva para el siguiente nos tiene más que preocupados", había argumentado el titular de la entidad.