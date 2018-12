Concordia: pescadores reclamaron "seguir utilizando métodos artesanales"

No les permiten hacerlo de manera artesanal, es decir utilizando redes, trasmallos y espineles. Aseguran que ya tienen el apoyo de un importante número de concejales que van a interceder.



Sobre las peticiones de los pescadores, Oscar Alejandro González, integrante de la Cooperativa de Benito Legerén y coordinador de todas las Asociaciones locales dijo EL SOL: "Somos gente que nos ganamos la vida dignamente, estamos buscando el día a día en nuestro trabajo y lo que estamos reclamando es una nueva normativa de pesca, una nueva resolución por el tema de la prohibición de pescar con pesca artesanal que significa utilizar espineles, redes, trasmallos y todo ello".



"A nosotros no nos permiten usar la pesca de manera artesanal y esto es aplicado solamente acá en Concordia esa normativa pero sabemos que en otros lugares sí se puede pescar -aclaró- entonces nosotros lo que pedimos es que nos dejen laburar porque de esta manera trabajamos y nos ganamos dignamente la vida porque somos muchos los que vivimos de esto y todos tenemos familias con hijos que mantener".



El experimentado pescador de aguas dulces prosiguió diciendo que: "Acá en la Municipalidad tenemos el apoyo de nueve concejales que entendieron nuestra situación, ellos van a apoyar para que se cambie la normativa y para que se modifiquen los artículos que tienen que ver con la pesca para que nosotros podamos trabajar de lo que sabemos hacer".



Finalmente trazó una diferencia mencionando que "del otro lado del río los uruguayos utilizan la pesca artesanal y nosotros no podemos hacerlo. También pedimos en la zona turística que nos dejen navegar y pescar como pesca deportiva con caña como usa el deportivo pero no nos permitieron".