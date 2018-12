Las reservas internacionales del Banco Central finalizaron el viernes en US$ 50.050 millones, lo que significó un aumento de 55 millones respecto del día anterior.La variación de las divisas frente al dólar, los títulos externos y otros instrumentos financieros que forman parte de las reservas arrojaron un saldo positivo de US$ 33 millones.Según la información oficial, se realizó un pago por operaciones cursadas a través del sistema SML por US$ 5 millones.Si no fuera por los poco más de U$S 20 mil millones que la Argentina recibió del FMI, las reservas estarían en el mismo nivel de fines de septiembre de 2016.