Empleados de estaciones de servicio fueron despedidos y reclaman respuestas

Nicolás Wendler fue despedido el pasado 25 de octubre de la estación de servicio ubicada sobre el kilómetro 250, de la ruta nacional 14, de Concordia. Con una familia a cargo, 31 años y más de 8 trabajando para esa firma, explicó que ? a casi un mes y medio ? aún no tienen respuestas.

En declaraciones a LT 15, comentó que "estuvimos con el área de Trabajo, el sindicato", pero "es un tema complejo porque los dueños son de Buenos Aires y no nos dan respuestas".



En efecto, "mandamos telegramas y no contestan; y también "a las citaciones no se presentan", enumeró Wendler. Subrayando que ? en la actualidad ? "vamos a abrirnos por nuestra cuenta y tratar de intimarlos con abogados". Casos El ex empleado detalló que en esta situación están "dos casos" del mismo lugar y "tres, de las que trabajaban en las otras estaciones". Es que la firma - Combustibles Litoral ? tiene a su cargo la estación Metanet y otra más, de razón social Oil, que también está ubicada sobre la autovía Gervasio Artigas.



En esas estaciones de servicio "quedaron compañeros trabajando que no saben si van a cobrar o no", ilustró el damnificado.



Fuente: Diario Río Uruguay.