Los créditos hipotecarios UVA, inaccesibles: La cuota triplica un alquiler

Los préstamos para vivienda ajustables por inflación, conocidos como "hipotecarios UVA", habían logrado desde 2016 que la casa propia, luego de muchos años, volviera a ser accesible para la clase media. Hubo un boom de compras y miles lo aprovecharon, muchos de ellos inquilinos tentados por la chance de pagar su casa a 20 o 30 años con cuotas muy similares a lo que les costaba alquilar. Pero este año, con la crisis, el sueño otra vez quedó muy lejano. Ahora, por ejemplo en Buenos Aires, para comprar una vivienda chica hay que pagar el triple de un alquiler y la gran mayoría ya no califica para recibir el crédito. Si bien los datos corresponden a la capital del país, la situación se replica en gran parte del país. En algunas los inmuebles son más baratos, pero los ingresos de quienes pretenden tomar un crédito también son más bajos que en la Ciudad de Buenos Aires.Los números son claros., una familia podía lograr que el Banco Nación le preste a 30 años hasta el 80% del valor de un dos ambientes usado de 43 m2 en un barrio porteño medio,Para pedir el mismo crédito hay que tener una posición económica cuatro veces mejor., en promedio, por alquilar un departamento similar.Además, a esa barrera se suma que el comprador debe conseguir al menos un 20% del valor, que el banco no le presta. Para la unidad del ejemplo ese ahorro previo, antes de $ 367.000, se disparó a $ 931.000. Monto que equivale a 79 alquileres juntos (antes, 48) o a unos 40 sueldos promedio de un trabajador porteño (antes, 21).Los valores fueron calculados por el diarioa inicios de esta semana -con el dólar a $ 37,60-, basándose en los últimos datos de precios de venta y alquiler y de ingresos relevados por la Dirección de Estadística de la Ciudad de Buenos Aires y en las condiciones de los créditos del Banco Nación para clientes que cobren haberes en esa entidad.El ejercicio permite comprobar que el fenómeno afecta incluso a los que buscan comprar en las zonas menos cotizadas de Buenos Aires. Si los 43 m2 usados se adquieren por ejemplo en Balvanera, el banco pedirá ingresos por $ 105.000, con una cuota inicial de $ 26.600. Y si se apunta a Liniers, habrá que ganar $ 98.000 para afrontar pagos de $ 24.800 al mes, cuando alquilar allí cuesta $ 8.069., explica Alejandro Juan Bennazar, presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina.Al inicio, en el Nación eran de la inflación más 3,5%, pero hoy arrancan en 10%, lo que colaboró a incrementar montos de cuotas y requisitos de ingresos."Hoy. Por eso, la gran caída en la demanda", considera Bennazar.Según el Banco Central, los fondos otorgados en hipotecarios UVA en el país fueron en octubre un 77% menos que en marzo, cuando se había llegado a un récord de $ 13.937 millones (o $ 322.615 por minuto). En la Ciudad, según el Colegio de Escribanos, las operaciones con hipoteca bancaria cayeron en octubre un 81,7% interanual, y el nivel general de escrituras volvió a los niveles mínimos de 2013 a 2015, era del "cepo cambiario".El derrumbe fue tal que algunos bancos ya disolvieron las áreas especiales que habían creado ante el "aluvión de carpetas" del año pasado. "Pasamos de 600 a 30 pedidos por mes. Se volvió algo marginal porque la gran mayoría ya no califica. Los hipotecarios UVA se estrellaron", explican, pidiendo reserva, en un banco líder."La demanda se redujo de manera significativa", reconocen, por su parte, en el Santander Río. "La combinación de tasas y plazos, dólar relativamente estable y una gran demanda insatisfecha marcó un auge. Estas mismas características se vieron afectadas por la volatilidad macroeconómica de este año, pero esperamos que, con mayor estabilidad, el mercado comience a reaccionar positivamente", indica Daniela Contarino, del área de Créditos Hipotecarios de la entidad, cuyos créditos hoy promedian $ 2,3 millones (US$ 60 mil).Un problema es que, en el nuevo contexto, los montos máximos de los préstamos quedaron viejos. El Nación, por caso, no financia viviendas de más de $ 4,7 millones. Hoy, en la mayoría de los barrios porteños, eso no alcanza para un 3 ambientes.