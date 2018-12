Clientes de planes de "autoahorro" presentarán demanda colectiva a automotrices

Economía Presentaron denuncia contra automotriz por las subas en los planes de ahorro

En los últimos meses, el sueño del auto nuevo se volvió pesadilla. Al menos 1.200.000 compradores de todo el país, que ingresaron en planes de ahorro fueron afectados por la disparada del dólar y las cuotas del cero kilómetro que no podrían haber pagado al contado,. Algunos, incluso, pasaron a pagar más del doble que hace un año porque al alza del precio se sumó que su modelo fue discontinuado por la fábrica y el plan pasó a ajustarse por uno similar más costoso. Todo lo cual generó una ola de reclamos en entidades de consumidores.. Es el caso de una veintena de ahorristas, que realizaron la primera reunión, este martes por la tarde,La reunión contó con la presencia de las abogadas de la Asociación Codec (Centro de Orientación, Defensa y Educación del Consumidor); y también se hizo presente, el Director General de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial Juan Carlos Albornoz."Se llegó a la determinación dey el eje central de esta presentación, es la suba desmedida de las cuotas, porque tenemos gente que está pagando más del 60 por ciento de su sueldo en las cuotas de los autos (algunos ya los tiene y otros no)", dijo a, remarcó.Vázquez dijo a, contó y agregó que, porque los "Autoplanes" dependen de ellos y las concesionarias, se lavan las manos", explicó a este medio.El ahorrista dijo aa través de la Dirección de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial", afirmó.Por otra parte, Vázquez invitó a otros afectados a sumarse al grupo de consumidores que no saben qué hacer ante tal situación. "Tenemos un grupo de Whatsapp y otro de Facebook para comunicarnos. Solo deben mandar un mensaje y lo vamos a agregar", resaltó y agregó queEl link del grupo de Whatsapp:https://chat.whatsapp.com/DVVyXhNmNERABU6bB1kZvMEl grupo de Facebook:https://www.facebook.com/groups/506679963150950/