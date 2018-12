El dólar volvió a subir 65 centavos y nuevamente superó los $ 38

Cuatro subas bajas consecutivas

El dólar retomó hoy la tendencia alcista tras cuatro bajas consecutivas y cerró a $38,31 para la venta ante un nuevo recorte en la tasa de interés.Según un promedio realizado por la autoridad monetaria, la divisa finalizó este martes a $36,39 para la punta compradora y a $38,32 para la vendedora.En el inicio de semana, el dólar había caído $1,19, a $37,61 para la venta.Por factores externos y en medio de una nueva baja de tasas, el dólar rebotó 65 centavos este martes y terminó a $ 38,32 en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio deEl billete -que cortó una racha de cuatro subas bajas consecutivas- se movió en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambio (MULC), donde la divisa se disparó 90 centavos a $ 37,40 en medio de una recomposición de portafolios de inversión debido a la combinación de factores externos y la renovada baja de interés."El súbito cambio de clima en el plano internacional (tras el entusiamo del lunes, inversores se mostraron escépticos en torno a la tregua comercial pactada por Pekín y Washington) pareció tener pleno efecto contagio en el mercado local", indicó el analista Gustavo Quintana.Consideró que "la baja de la tasa también contribuyó para generar las condiciones que estimulan un cambio en la estrategia de inversión dolarizando portafolios en un contexto de mayor nerviosismo por un panorama externo otra vez complejo".El Banco Central, en este sentido, colocó $ 163.633 millones en Letras de Liquidez ('Leliq') con un rendimiento promedio en baja al 60,003% anual (el lunes, había cerrado por 60,3%) y un retorno máximo adjudicado de 60,02%.Los mínimos se anotaron en los $ 36,55 con la primera operación pactada, apenas cinco centavos por encima del último registro. Luego, las órdenes de compra y de venta se fueron alternando en el dominio de la sesión impactando en la cotización que tuvo una evolución sinuosa durante gran parte del desarrollo de la jornada.Ya en el final y luego de conocido el resultado de la licitación oficial de Leliq, los precios aceleraron su recorrido alcista y marcaron los máximos en los $ 37,40 por unidad, un nivel que se mantuvo hasta el cierre. En este contexto, el volumen operado cayó un 16% a u$s 596 millones.Fernado Izzo, de ABC Mercado de Cambios, indicó que "los bancos e inversores siguen en cambio permanente de porfolios buscando los mayores rendimientos ya sea en tasas en pesos en el mercados secundarios o coberturas para el pago de sus obligaciones comerciales y por otros conceptos financieros".Para el analista, "en estos días de sube y baja del dólar aparecen los 'traders' de los bancos que aprovechan estos movimientos bruscos de las monedas para tomar sus ganancias".En el mercado de dinero entre bancos el "call money" se operó a un promedio del 55%. En "swaps" cambiarios se pactaron u$s 146 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos mediante el uso de compra-venta de dólares para el miércoles y el jueves.En el mercado de futuros Rofex, se operaron u$s 757 millones, más del 55% se pactó entre diciembre y enero con precios finales a $ 38,90 y $ 40,54 con tasas del 54,22% y 52,84% TNA, respectivamente.En el mercado informal, por su parte, el blue cerró estable a $ 37, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. El "contado con liquidación" se desplomó el lunes más de $ 1 a $ 36,61.Por último, las reservas internacionales del BCRA aumentaron u$s 110 millones hasta los u$s 51.303 millones.