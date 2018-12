Las ventas minoristas en comercios tuvieron la peor baja en lo que va del año

Caída comercial

Pese a las promociones

Los más perjudicados

Las ventas minoristas en los comercios cayeron 15,6% en noviembre, lo que significó el descenso más marcado en lo que va del año, según un relevamiento hecho por la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME).De acuerdo con el organismo, el 83,3 por ciento de los negocios registraron bajas anuales y acumulan once meses consecutivos de pocas ventas, por lo que piden que se relance el programa Ahora 12 sin interés.La CAME también reclamó tasas diferenciales para las PyMEs y que en 2019 el Congreso sancione una reforma laboral que permita bajar la presión de las contribuciones patronales.Según un documento que publicó la entidad, la mayoría de las empresas registró una caída comercial de 5,8% en lo que va del 2018, al tiempo que precisaron que sistema de venta con mejores resultados en noviembre fue el online.Si se lo compara con el 2017, las transacciones bajaron un 15,6 por ciento pese a las promociones y las cuotas que ofrecieron muchos de los locales."Incide el elevado stock de deudas que acumulan las familias con las tarjetas de créditos y las subas de intereses, que están provocando un fuerte desplazamiento de masa de dinero que debería ir a consumo hacia el sistema financiero", sostuvo la CAME en un comunicado.Los rubros más perjudicados, según este relevamiento, fueron los de muebles, electrodomésticos y artículos electrónicos, seguidos por calzado y textil, cuyos comerciantes explican que tienen "muchos stock acumulado".Si se analizan las regiones, las menos afectadas fueron el noreste argentino (NEA), con una baja promedio de 14,2%, y la Ciudad y provincia de Buenos Aires, con una caída del 17,4% aproximadamente.Los negocios esperan repuntar las ventas durante este diciembre, con el impulso de las fiestas y los acuerdos alcanzados con las tarjetas para dar facilidades de pago a los clientes.