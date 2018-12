Suba del combustible: ¿Por qué no baja la nafta si cae el precio del petróleo?

Economía Petroleras anunciarían una baja de precios en las naftas

A mediados de 2014, el petróleo crudo valía US$100 en los Estados Unidos. Cuando arrancó 2016, se cotizaba por debajo de los US$30. Durante esta semana, el "oro negro" volvió a un rango de US$50. Si hay algo que no se le puede atribuir al barril es un comportamiento previsible.Los vaivenes del petróleo reverberán en todo el mundo, pero juegan su propio capítulo en Argentina. En casi todos los países, la baja de la cotización del crudo implica caída en los importes de los combustibles. Durante los últimos dos meses, la variedad de petróleo Brent -que se toma como referencia en el país- perdió casi un tercio de su cotización: estaba a US$86, pero el jueves ya andaba por debajo de los US$59.Si baja el crudo -y los importes en los surtidores en todos lados-,. La respuesta está en la: se vendía a $17,60 en noviembre de 2017, pero pasó a $39,40 un año después.Por esa razón,. Aún si el barril de petróleo retrocediera más (a una zona de US$50/55),El Gobierno vino presionando a las petroleras para lograr una disminución de los importes desde diciembre. Según sostienen en la industria,En un año, la variación de la nafta "súper" de YPF fue del 75%: de $21,38 hace un año a $37,59.El último aumento, realizado en noviembre, fue de 2,5% en el caso de YPF. Pero las otras petroleras -Axion y Raizen- arrancaron con porcentajes mayores, del doble.Luego, retrocedieron y su recomposición fue similar a la de YPF. "Allí hubo una orden del Gobierno a YPF para que el aumento fuera bajo", dispara un ejecutivo de la industria, que pidió no ser identificado.. Los consultores acompañan la postura de las empresas a partir del análisis de datos y estadísticas.El sector energético invirtió más de US$14.000 millones y es uno de los motores de la inversión privada que exhibe el Gobierno., cuando habrá aumento de dos impuestos:. Durante la semana, mientras se estaba conversando sobre esa posibilidad, el Poder Ejecutivo se encontró con una nueva caída en la cotización del peso frente al dólar. La oscilación no le jugó una buena pasada al oficialismo en su negociación con los petroleros, publicóEl actual secretario de Energía prometió "precios de referencia" para que los consumidores pudieran determinar"Desde octubre del año pasado, en que se desreguló el mercado, nos manejamos para traspasar el mayor precio del crudo y también la depreciación de la moneda que sucedió este año, que como ustedes saben, ha sido sustancial", explicó Daniel González, CEO de YPF, en una presentación ante inversores del 26 de octubre, cuando se celebraban los 25 años de cotización de YPF en la Bolsa de Nueva York.El "alineamiento" con los valores internacionales es llegar a un precio para el crudo local que sea equiparable al denominado "Import parity". Eso implica que las petroleras obtengan por su producto -vendido en el mercado local- un importe que sería equivalente al que aplicarían si tuvieran que importan esa materia prima."La determinación de los precios es un proceso muy complejo, que depende de tantas variables y requiere mucho análisis", plantea Daniel Gerold, uno de los consultores más escuchados del sector. "Lo que es seguro es que no se puede decir que por la baja del petróleo hay que bajar los precios. Y es por un sencillo motivo: los combustibles nunca subieron por el alza del petróleo. Mal puede aplicarse una baja del crudo cuando nunca llegó a trasladarse", argumenta."Fue complicado pasar una devaluación de más del 100% a los consumidores. No esperamos cambios importantes en los precios. Hay por lo menos cuatro jugadores (YPF, Shell, Axion y el trader Trafigura, con sus estaciones Puma). Es un mercado muy competitivo. Nuevamente, con los", le contestó González a inversores de Wall Street cuando le preguntaron -en varias ocasiones- sobre el futuro de los precios.. Fuente: (Clarín).-