Unas 400 personas se presentaron para cubrir cinco puestos laborales en empresa

Largas colas de personas que buscan trabajo, se pudieron ver desde temprano frente al local de una empresa que buscaba cubrir cinco vacantes en la capital entrerriana, supo Elonce.La empresa "Previsora del Paraná Servicios Sociales", ubicada en calle España al 500 de la capital entrerriana,llegaron al lugar para postularse para los empleos.Una de las chicas que hacía cola frente al local calle España al 500, en la ciudad de Paraná, contó aJuan, es un joven rosarino que llegó hace tres años a Paraná y todavía no consigue trabajo. "Todavía no pude hacer pie, pero ahora, me presenté porque doy con el perfil que están pidiendo", dijo y agregó que "está muy difícil conseguir trabajo y vamos a ver qué pasa", resaltó.El gerente de la empresa "Previsora del Paraná Servicios Sociales",que tanta gente se acercara al local. Nosotros seguimos apostando al mercado local y estamos muy contentos. Esperemos tener buenos resultados en la convocatoria", remarcó.Además, Martínez explicó los requisitos que pedían era tener el secundario completo, pedían experiencia en ventas, ser honesto y con ganas de trabajar."Hay dos personas de Recursos Humanos haciendo las entrevistas. Más allá de la necesidad de la gente, nos gustaría ayudar a todos, pero no es posible. De todas maneras, estamos muy sorprendidos y agradecidos a la gente que ha venido a postularse", afirmó el gerente de la empresa que