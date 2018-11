Empresa textil desistió de seguir con el procedimiento preventivo de crisis

El conflicto de la empresa Rontaltex tuvo un giro favorable para los trabajadores. Fue en el marco de una audiencia realizada entre las partes en la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos.Aunque el sindicato prefirió ser cauto, la renuncia de la empresa a persistir con el procedimiento preventivo de crisis fue tomada como una buena señal por los empleados, tras cuatro meses de incertidumbre que desencadenó al menos en 11 despidos más de una veintena de retiros voluntarios. Pero se trata solo de un paso en el marco de un conflicto que se dilata en el tiempo."Hoy nos presentamos con los trabajadores a la audiencia que la empresa realizó la presentación de preventivo de crisis, logramos que desista de ese preventivo. Ahí quedó en claro que se trataba de una crisis falsa, porque se estaba jugando con el miedo de los trabajadores, con el temor a la pérdida de las fuentes laborales, con la incertidumbre. Gracias a ese preventivo que presentaron 22 compañeros aceptaron el retiro voluntario que proponía la empresa porque nos decían que iban a despedirnos con el 50 por ciento de la indemnización correspondiente, si le aprobaban ese preventivo", explicó aGastón Silva, delegado gremial de la Unión de Asociaciones Obrera Textil."Lo bueno es que los compañeros que quedaron adentro van a estar más tranquilos, no van a tener la incertidumbre de si los van a hechar o no con el 50 por ciento de la indemnización", dijo al final a la vez que agradeció "la solidaridad de las organizaciones sindicales, la CGT local y la Multisectorial de Gualeguaychú".Además de la continuidad de la audiencia donde se debatió el preventivo de crisis declarado por la empresa -audiencia que se encontraba en un cuarto intermedio que se retomó esta mañana a las 11.30- Silva adelantó que el miércoles pasado realizaron una presentación vinculada a la conciliación obligatoria en búsqueda de la reincorporación de 11 trabajadores despedidos. Este miércoles los representantes de los trabajadores se reunirán con el titular de Trabajo y Producción de Entre Ríos.Hace 4 meses, la empresa informó a los trabajadores que cerró la planta 2 del complejo, en donde se encontraba el depósito, el enconado y despacho de la fábrica. Los trabajadores que desempeñaban tareas allí fueron trasladados a la planta 1, donde funcionaba hilado y tintorería, quedando fuera de uso alrededor de cinco máquinas de este último sector."Estuvimos desde hace tiempo suspendidos con recorte de turnos bajo un esquema que instaló la empresa hace varias semanas: se trata de dos días menos en la semana que equivalen a 2500 pesos menos por quincena. De esa manera, desde el 15 de agosto hasta la fecha, los trabajadores nos fuimos empobreciendo. A raíz de esta situación hubo compañeros aceptaron el retiro voluntario que les propuso la gerencia (entregándoles una parte de dinero y otra parte en cuotas) porque es muy difícil aguantar la situación económica actual", contó oportunamente Silva, narrando la situación que afrontan los trabajadores de Rontaltex S.A. en medio de una crisis económica que se expresa en varias fábricas del Parque Industrial Gualeguaychú (PIG)."El INDEC dice que para estar por sobre la línea de pobreza se necesitan 22 mil pesos, y nosotros tenemos compañeras y compañeros que son sostén de familia y que están cobrando por debajo de 20 mil pesos, sobre todo con este sistema de suspensiones", completó Silva con R2820 poco antes de que se desencadenara una nueva ola de despidos.Hoy los trabajadores consideran que han dado un paso adelante, a partir del cual se proponen redoblar fuerzas para plantear las reincorporaciones.El Procedimiento Preventivo de Crisis se encuentra legislado en la Ley 24.013 entre los arts. 98 y 105 inclusive. Fue reglamentado por el decreto 265/2002, y está previsto para los casos de suspensiones y despidos por razones de fuerza mayor, causas económicas o tecnológicas que afecten el 15% de la dotación en empresas de menos de 400 trabajadores, el 10% de aquellas que cuenten con 400 a 1000 trabajadores, y el 5% de las empresas con más de 1000 trabajadores. Dichas causas deben ser justificadas y homologadas por la jurisdicción administrativa correspondiente. Luego de la presentación realizada por Rontaltex, la letrada que representa la firma -Dra. Amelia Angerosa- comunicó a la mesa que retomó luego del cuarto intermedio "las instrucciones de la empresa de desistir del procedimiento preventivo de crisis" argumentando que "el mismo a la fecha, carece de objeto", reconociendo así que el procedimiento - en esta caso particular- no encuadra dentro de lo que plantea la ley.