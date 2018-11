Suba del dólar: El Banco Central monitorea el mercado monetario

Economía Enumeran 10 razones que explicarían la nueva escalada del dólar

Fuentes de la entidad que dirige Guido Sandleris destacaron que el Banco Central "seguirá monitoreando atentamente el mercado monetario para absorber todo exceso de liquidez que pudiera existir".Sin embargo destacaron que el mercado está calmo y eso quedó reflejado en la renovación de la totalidad de los vencimientos de LELIQ sin cambios en la tasa de corte en torno al 61,23% en promedio.Además, el BCRA informó la situación del mercado cambiario durante octubre, cuando las empresas del sector real fueron vendedoras netas de moneda extranjera por unos US$ 1.400 millones.La diferencia con las compras netas por US$ 2.200 millones de octubre de 2017 se explica mayormente por el freno en las importaciones de los últimos meses.Además, las "Personas humanas", que básicamente demandan moneda extranjera para atesoramiento y viajes al exterior, compraron de forma neta US$ 900 millones, mínimo nivel desde la flexibilización de la normativa cambiaria en diciembre de 2015 y menos de la mitad del nivel de octubre de 2017.