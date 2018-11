Empleados de bancos públicos acordaron el pago de cuota salarial

La Asociación Bancaria acordó con la cámara empresarial ABAPPRA, que engloba a los bancos públicos, el pago de la cuota del aumento salarial correspondiente a octubre último, del 12%, en el marco del acuerdo paritario firmado en abril pasado.



El acuerdo fue confirmado mediante un comunicado por el gremio que lidera Sergio Palazzo, que no avanzará con las medidas de fuerza que tenía previsto anunciar a raíz de este conflicto, luego de las que realizaron el viernes pasado en los bancos estatales.



Según el sindicato, ABAPPRA se negaba a cumplir con el acuerdo salarial que habían firmado las otras tres cámaras, ABA, ADEBA y ABE.



Palazzo había dicho días atrás que no había "razón económica" para que esas entidades no paguen lo mismo que desembolsaron los privados.