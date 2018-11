Fuerte disparada del dólar: Se acercó a los $ 40 y vuelve al valor de septiembre

La suba de este lunes

El dólar operó hoy con fuerte tendencia alcista y cerró su cotización a $ 38,03 para la compra y $ 39,72 para la venta, con lo que en los últimos dos días de operaciones aumentó más de $ 2,50 y sumó la quinta suba consecutiva.En promedio, el billete cerró por debajo de los $ 40 pero hubo muchos bancos que lo ofrecieron al terminar la jornada por encima de ese valor, como el caso del Galicia, Francés, HSCB e Itaú.El volumen operado en el segmento de contado superó los US$ 723,6 millones y en los futuros del Mercado Abierto Electrónico se hicieron US$ 249 millones."Desarme de posiciones en pesos, principio de compensaciones de operaciones que vencen el jueves entre otros factores justificaron el importante salto del tipo de cambio", consideró el cambista Gustavo Quintana.Agregó que "desde fines de septiembre y comienzos de octubre que el tipo de cambio mayorista no fluctuaba por encima de los $39" y sostuvo que "la fortaleza de la demanda e insuficiencia de la oferta se combinaron para generar las condiciones de otra suba importante del tipo de cambio".Respecto del dólar mayorista, consideró que "luego de una apertura en $ 37,40 y de haber tocado mínimos en $ 37.25, la demanda impulsó una nueva suba que hizo que tocar máximos en $38,10 con mucha volatilidad"."Hubo desarme de posiciones en pesos, más el cuello de botella que generó los feriados en Estados Unidos, sumado a la proximidad del fin de mes que se adelanta al jueves, ya que por el G20 el viernes no habrá operaciones", explicó en diálogo con El Cronista Gustavo Quintana de PR Cambios.Por su parte,, ya que estos fondos que van a Leliq vienen de un fondeo de plazo fijo. Baja la tasa, baja lo que ofrece el banco", remarcó.Y graficó: "En este 2018 aprendimos que el que sale y se dolariza es el que consigue el dólar más barato".Para Buteler "si el BCRA hubiese salido a colocar antes hubiesen pagado mayor tasa y tendrían un resultado financiero negativo". "Acá la pregunta es que quieren hacer con el tipo de cambio, no veo nervioso al Gobierno con este tipo de cambio,. Fuente: (NA-El Cronista).-