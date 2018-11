La producción industrial cayó 5% en octubre y acumula seis meses de bajas

La falta de liquidez del mercado, la baja calidad de la cadena de pagos y las tasas de interés excesivas son los principales problemas que enfrenta el sector industrial.En lo que va del año, la producción de las PyMEs acumula un retroceso de 1,9 por ciento frente a igual período de 2017, aseguró la CAME.Los datos surgen de la Encuesta Mensual Industrial que realiza la entidad en unos 300 empresas de diferentes ramas y de todo el país.Los rubros que menos actividad tuvieron durante octubre fueron los de "Calzado y marroquinería", "Productos de caucho y plástico", "Productos de madera y muebles" y "Papel, cartón, edición e impresión".En este mes tuvieron un leve crecimiento la "Industria alimenticia" (0,1%) y los "Minerales no metálicos", mientras que la fabricación de artículos químicos no tuvo variación.El dato positivo es que el uso de la capacidad instalada en las Pymes volvió a subir levemente en octubre a 58,7%, aunque para el sector sigue siendo demasiado baja.El documento elaborado por la CAME detalla también que el Índice de Producción Industrial Pyme (IPIP) registró un valor de 79,8 puntos en octubre."La tendencia de la producción no parece repuntar y seguirá así por lo menos hasta mediados del año que viene", remarcó Pablo Bozzanno, director ejecutivo de la Cámara de Industrias Informáticas, Electrónicas y de Comunicaciones de Centro de la Argentina (CIIECCA).El directivo advirtió, además, que "la capacidad instalada es inferior al 60 por ciento" y precisó que "las empresas por ahora no están despidiendo, pero tampoco renuevan los cargos que se van perdiendo".