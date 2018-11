Estiman que las ventas de motos caerán en 2019 al mismo nivel de hace una década

Mientras estiman cerrar este año con un mercado de 590.000 motos vendidas, los fabricantes e importadores de este sector advierten que en el 2019 continuarán en crisis y ya anticipan que la torta se reducirá a las 400.000 unidades.



Es decir, ya esperan una fuerte retracción de casi el 36% al entender que las causas de este escenario negativo también afectarán a la economía del país el año próximo, según publica el sitio iProfesional.



Es más, si se comparan los números con los de los últimos 10 años, el mercado de motos de la Argentina retrocederá a casi a los guarismos que se registraron en el 2009, cuando las ventas arañaron las 390.000 unidades.



Y se reducirá a la mitad de lo que alcanzó en el 2013, cuando se logró un récord histórico de 718.226 unidades vendidas durante esos 12 meses en los que todavía gobernaba el kirchnerismo.



Luego, en el 2014, se redujo a las 483.736 motos vendidas para bajar nuevamente en un 0,5%, coincidiendo con la llegada de Mauricio Macri a la presidencia del país en diciembre del 2015.



Un año después, los datos de ACARA (la asociación empresaria que nuclea a las concesionarias de motos de todo el país) reflejaron otra retracción al venderse alrededor de 474.748 motos en el país.



En tanto, en el 2017 las ventas volvieron a recuperarse y superaron las 680.000 unidades, cifra que caerá en nuevamente este año en el marco de una contracción que también se sentirá en el 2019.



"Se trata de un alarmante panorama para el sector el que vamos a tener que atravesar", advierte Gustavo Bassi, titular de la División Motovehículos de ACARA para quien el sector no escapa a la crisis de la economía del país.



"Las cifras continúan en baja, con un mercado que no resulta inmune a lo que ocurre a nivel general", agrega el empresario, quien además identifica a la elevada carga impositiva y la creciente competencia desleal como dos de los motivos que llevan al sector a sufrir la fuerte contracción actual.



"Le pedimos a las autoridades que atiendan el reclamo sobre impuestos internos que afectan a nuestro negocio y que puede marcar el inicio de un debate más profundo con respecto a otros problemas que tenemos que afrontar como el no respeto por las reglas del mercado y el combate contra la informalidad".