Bancarios convocan a un paro este viernes, pero solo en bancos públicos

"No hay excusas para los bancos que no han actualizado, como se establece coherentemente con el acuerdo paritario de abril, el salario a partir del 1° de octubre", sostuvo la entidad gremial, sin dar precisiones sobre los bancos que se plegarán a la medida de fuerza.



En un comunicado difundido este jueves, la Bancaria aclaró que el sindicato "ha dado todos los pasos necesarios. Una amplia mayoría de las entidades y cámaras empresarias está respetando lo acordado. Pero hay entidades de la cámara ABAPPRA (que reúne a bancos estatales) que junto al Banco Central, no lo han hecho".



"Ello supone -de acuerdo con la legislación vigente- la validez de la actualización salarial suscripta para toda la actividad", añadió.



En consecuencia, el sindicato convocó a un paro de 24 horas en todo el país a partir de las 00:00 de este viernes 23 de noviembre, "en las entidades que se niegan a la correspondiente actualización".



Además, aclaró que la implementación de la medida de fuerza "estará a cargo de nuestras seccionales". .



En agosto último, la Asociación Bancaria logró activar la cláusula de revisión salarial y firmó un aumento adicional del 8%, en dos cuotas de 4%, a abonarse con los salarios de ese mes y de septiembre.



Con ese incremento adicional, la paritaria del sector trepó al 32% anual.



En abril de este año, el gremio que conduce Sergio Palazzo había firmado una paritaria del 15%, más un reconocimiento por la pérdida del poder adquisitivo -por la inflación de 2017- del 4,2%.



En consecuencia, el salario inicial de un trabajador bancario es actualmente de 35 mil pesos, uno de los más altos del sector servicios.