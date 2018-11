Quedarán sin trabajo 600 empleados debido al cierre de una fábrica de zapatillas

Tras doce años funcionando en la localidad bonaerense de Chivilcoy, la empresa Paquetá, productora de calzados para Adidas, argumentó que debido a la acumulación de stock por la caída de ventas en el mercado interno y a la falta de inversiones para la producción, debió realizar un cronograma de suspensiones y retiros voluntarios.Luego de semanas de incertidumbre y shock, ayer se llevó a cabo una nueva audiencia que convocó a autoridades de los ministerios provinciales de Producción y Trabajo, representantes de la fábrica, dirigentes gremiales y delegados.Según informó el diario La Razón de Chivilcoy, tras el encuentro se conoció que 178 personas ya son ex trabajadores de la firma de capitales brasileros, quienes han cobrado o lo harán en los próximos 10 días, mientras que los 412 restantes deberán esperar a que se levante la conciliación obligatoria.Mientras tanto la fábrica continúa en funcionamiento. Tiene pedidos hasta el 20 de diciembre.La medida impacta fuerte en la localidad de 60 mil habitantes, ya que se trata de la segunda fuente laboral después del municipio."Chivilcoy está angustiado. No son solamente los trabajadores. Es la fábrica más importante que hay en la ciudad. Si cierra seguramente va a marcar un antes y un después en lo económico, lo social, y va a dejar a muchos trabajadores desesperanzados, sin creer en nadie", dijo el delegado regional Juan López.En la misma línea, Horacio Jerez, secretario adjunto del sindicato UTICRA, sostuvo a este medio: "El cierre afecta muchísimo. Es una parte importante de lo social. Hubo solidaridad de todos los sectores para que no cierre. Creo que el apoyo de los comercios fue muy contundente porque en cierta manera también los perjudican a ellos".El intendente dijo en conferencia de prensa que hay una firma italiana interesada en ocupar la nave de 5 mil metros cuadrados en el Parque Industrial, sobre la Ruta 5, kilómetro 16.500, que Paquetá alquila. Esta multinacional, que ya tiene una sede en Chivilcoy, significaría 300 nuevos puestos de trabajo, absorbiendo parte de los empleados desocupados."La empresa (Paquetá) para conservar la nave debe mantener una cantidad de empleados que está estipulada en el convenio que se firmó con el Municipio, y de ninguna manera se quedará con el predio si no cumple con lo establecido", aseguró el jefe comunal tratando de llevar tranquilidad.Paquetá nació el 20 de junio de 1945, en Sapiranga en Río Grande do Sul, Brasil. Tiene 13 sedes de producción en el país vecino y provee 18.000 empleos directos y aproximadamente 5.000 indirectos.La fábrica se instaló en la localidad bonaerense en 2006. Se radicó en el país con la promesa de llegar a cubrir hasta dos mil puestos de trabajo en el mediano plazo."La empresa Perchet Argentina S.A., subsidiaria del brasileño Grupo Paquetá, licenciataria de la marca italiana Diadora para Brasil, Uruguay y Argentina, a partir de hoy comenzará a capacitar a los primeros 400 operarios", anunció Infobae en aquel entonces."La compañía se propone, según un plan de desarrollo que desplegará durante los próximos cuatro años, invertir $20 millones y llegar a emplear a 2.000 trabajadores", informaron los medios en el inicio de sus funciones.Hoy la empresa afronta un escenario negativo que también abarca a otros referentes. La importación de calzados creció un 45% en los últimos dos años, pero el sector más afectado fue el deportivo, ya que el ingreso de productos terminados o semi-terminados desde Brasil aumentó un 116% en ese período, según un informe privado.En la Argentina existen alrededor de 1.500 empresas dedicadas al calzado y emplean a unas 65 mil personas que atraviesan una crítica situación por la caída del consumo y la suba de importaciones.