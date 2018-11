Última licitación de Lebac: Bajaron tasas y liberaron al mercado $ 122 millones

El Banco Central pagó una tasa del 50% anual y colocó $40.000 millones en la última licitación de Lebac, que el 19 de diciembre próximo dejarán de existir.



Así, liberó al mercado $122.000 millones, que según la autoridad monetaria no presionarán sobre el dólar en las próximas jornadas cambiarias.



Fue también la última licitación de este instrumento para participantes que no fuesen entidades financieras.



El BCRA adjudicó $39.754 millones a una tasa del 49,9967%, y si bien la expansión monetaria fue de $120.000 millones, ya que este martes vencían $160.500 millones, no se requerirá un esfuerzo de absorción extra, aclaró la autoridad monetaria.



La entidad presidida por Guido Sandleris hizo esa aclaración para despejar dudas sobre cualquier presión adicional sobre el mercado cambiario producto de esta liberación de liquidez.



El BCRA explicó que "no se requerirá un esfuerzo de absorción adicional porque el objetivo de expansión monetaria cero se está sobrecumpliendo".



Fuentes del BCRA explicaron que la entidad ya venía previendo esta expansión y por eso apuntó a sobrecumplir los objetivos de contracción monetaria.



De las ofertas recibidas por $58.624 millones, se adjudicaron $39.754 millones, con una tasa de corte de 49,9967% a 28 días.



Como ya no habrá licitaciones de Lebac, el 19 de diciembre próximo se terminarán de liquidar.



"En diciembre, cuando se produzca el vencimiento de los $69.818 millones de Lebac restantes, no habrá una nueva licitación. Así, en diciembre, las Lebac dejarán de existir", subrayó la entidad en un comunicado.



"El BCRA se venía preparando y había realizado un esfuerzo de absorción mayor en las semanas previas sobrecumpliendo en más de 3% su meta de base", indicó.