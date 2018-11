Si no hay acuerdo, empleados del Banco Nación intensificarán medidas de fuerza

"Está previsto que si no hay un acuerdo antes del jueves, en el Banco Nación, y aquellos bancos nucleados en la Asociación de Bancos Públicos y Privados de Argentina (Abapra), una vez que finalice la conciliación obligatoria, La Bancaria a nivel nacional, anunciará medidas para la próxima semana", indicó a Elonce TV, Juan Carlos Navarro de La Asociación Bancaria a nivel local.



Buscan que paguen "el 12 por ciento acordado en paritarias con las otras cámaras (con lo que se llegó a una recomposición del 40 por ciento anual), ya que sólo quieren abonar un cinco por ciento", explicó el dirigente sindical.



"El Banco Nación se niega a acordar esto, sigue con la propuesta del 5 %. Por esto estamos realizando asambleas informativas en el banco, en las últimas horas de atención al público, con una retención de servicios. Comenzaríamos la semana que viene con medidas de fuerza, en tanto y en cuento el jueves no haya una respuesta que adecúe el salario de los trabajadores del Banco Nación al resto de los trabajadores de las otras entidades bancarias", puso relevancia el dirigente gremial.



Para Navarro, se resisten a otorgar el aumento "por un capricho y una medida unilateral del presidente del Banco Nación que en este momento se encuentra de viaje. Aparentemente depende de él la decisión del acuerdo y teniendo en cuenta que el 90 % de los bancos ha firmado, vamos a defender el salario de los trabajadores del Banco Nación", aseveró.



La medida de asambleas informativas sin atención al público, desde las 11, se realizará hasta el jueves. Si no hay respuestas antes de ese día, La Bancaria iniciará un plan de acción para la semana siguiente.



Los casos de los bancos Credicoop y BICA, "están prácticamente resuelto", aseveró Navarro ya que el BICA "decidió adelantar el 12 %" y con el Credicoop, "existe la disponibilidad de llegar a un acuerdo esta semana, por lo que estaría centralizado el reclamo únicamente en el Nación, que aún no ha llegado a un acuerdo". Elonce.com.