Entre Ríos envió el primer cargamento de arándanos a China

Con el cargamento de la empresa entrerriana, Berries del Sol, se concretó este martes el primer embarque de arándanos argentinos frescos a China. "Es una noticia muy auspiciosa para el sector, y es producto de la articulación constante que impulsa el gobernador Gustavo Bordet", sostuvo Gabás.



El secretario de Producción, Álvaro Gabás saludó el comienzo de lo que definió como "una relación comercial estratégica" en referencia a la exportación de los arándonos entrerrianos a China. "Entre Ríos es la primera productora de arándonos del país, y en la última campaña hubieron 1050 hectáreas destinadas a este cultivo, lo que representa un gran volumen y mucha mano de obra", apuntó y agregó: "El 75 por ciento de la producción se exporta, el seis por ciento va al mercado interno y un 19 por ciento se industrializa".



Además, el titular de la cartera productiva sostuvo que "el sector arandenero se compone en su mayoría por explotaciones de entre seis y 26 hectáreas" y destacó el "elevado nivel tecnológico con el que cuentan las empresas entrerrianas, lo que da como resultado la muy buena calidad de nuestra producción que es muy valorada en todo el mundo".



En ese sentido, Gabás puso de relieve "el permanente acompañamiento que desde el gobierno provincial llevamos adelante a nuestros productores" y mencionó "los muy buenos resultados" de la participación entrerriana en la feria Fruit Logistic, que se realizó en Alemania y que tuvo por objeto fortalecer la presencia en el mercado europeo. También valoró la misión comercial al sudeste asiático que "permitió mejorar la posición de las empresas entrerrianas en los mercados de Vietnam y Corea del Sur".



Por otra parte, "se pusieron en valor dos líneas de créditos importantes a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI), para la reactivación productiva, e inversiones en capital de trabajo, instalaciones e infraestructura para el sector arandanero, y otro de preexportación, de hasta 200.000 dólares, y a tasa cero", precisó Gabás.



En cuanto a la apertura del mercado chino, sostuvo que "es una noticia muy auspiciosa para el sector, y es producto de la articulación constante que impulsa el gobernador Gustavo Bordet".



Por su parte, el titular de Berries del Sol, Alejandro Pannuzio, se mostró contento con la concreción del primer embarque de arándonos argentinos frescos a China. "Hay días en los que uno ve que las cosas salen", sostuvo después de contar todo lo que se trabajó para concretar este hecho.



"El mercado se abrió hace un mes. Algunas empresas fueron seleccionadas por la auditoría de las autoridades sanitarias chinas como aceptadas para exportar, entre ellas Berries del Sol", contó Pannunzio y reveló que, luego de la noticia de la apertura del mercado chino, "cada empresa seleccionada empezó a hacer su trabajo buscando los clientes, preparando los lotes de acuerdo a los requerimientos. Nosotros hicimos ese camino y logramos hacer esta exportación que va a resultar ser la primera desde Argentina".



"Me parece que es un reconociomiento a mucha gente que se esfuerza mucho. Son muchos días a cualquier hora y en condiciones climáticas muy desfavorables. A veces hace mucho calor, a veces hace mucho frío, las noches cuidando la plantación de las heladas, trabajando en el empaque hasta horas muy tardías. Es un reconocimiento a mucha gente, porque cada uno hace una partecita para que podamos llegar a esto", describió.



Por otra parte, Pannunzio contó que "siempre nos hemos sentido acompañados tanto por el gobierno provincial como con el gobierno municipal" y recalcó que "tenemos un trato directo y siempre están dispuestos a colaborar para favorecer la producción. La verdad que muy acompañados".



En cuanto a la empresa, Pannunzio precisó que "la plantación está ubicada en Colonia Ayuí" y que "tiene 25 hectáreas plantadas". Además "está integrada verticalmente, o sea tiene cámara de frío, empaque, y los embarques marítimos que exporta la empresa los despacha directamente desde la aduana que hay aprobada e instalada en el campo".



"En épocas de cosechas trabajan 300 personas, más 25 que trabajan en el empaque aproximadamente. Durante el año hay un plantel de alrededor de 10 personas fijas trabajando, desde ingenieros agrónomos, en alimentos, licenciados en seguridad e higiene", contó también y sostuvo que "se capacita la gente lo más que podemos porque sabemos que la calidad y la capacitación de nuestros recursos humanos tiene un impacto enorme en el producto que ofrecemos".



Aeropuerto binacional



Por último, Pannunzio destacó el "gran impacto" que va a tener para la región de Concordia la construcción del aeropuerto binacional que impulsa el gobernador Gustavo Bordet. "Le sirve a la actividad turística, a la actividad comercial, y a la productiva", explicó.



También "sumaría mucho para darle más dinamismo a la relación de la ciudad de Concordia y Salto" dijo y advirtió el buen impacto que significa "poder hacer envíos aéreos específicos que puedan ayudarnos a estar en el mercado cuando el cliente lo requiere. Porque acá no se trata de explicar por qué uno tarda más o menos tiempo, acá lo que se trata es de llegar a la góndola con el producto en el momento en el que los consumidores así lo requieren. Sino la oportunidad la aprovechan otros".



Contra el trabajo infantil



Para finalizar, Pannunzio destacó también la incorporación de Berries del Sur a la Red Contra el Trabajo Infantil que suscribió esta mañana en la Secretaría de Trabajo. Si bien aclaró que es un delito que "no se nos da en nuestro cultivo" aclaró que "la idea es trabajar todo lo posible para erradicar ese problema". "Tenemos que hacer todos los esfuerzos para que esa situación desaparezca en algunos lugares del país y del mundo", remarcó.