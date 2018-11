Presupuesto obtuvo dictamen: Será tratado en la sesión de este miércoles

La comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados firmó este martes el dictamen favorable al proyecto de presupuesto 2019, que será tratado en la sesión del miércoles prevista para las 11.



El titular de la Comisión, Marcelo Bisogni, dijo que "se buscó el consenso desde el mismo momento en que fue presentado por el Poder Ejecutivo".



"Buscamos el consenso desde el momento en que se presentó en tiempo y forma por parte del Poder Ejecutivo, en aquella primera reunión donde fue el ministro de Economía Hugo Ballay, en una charla por más de tres horas explicando todos los ítems y los parámetros se tomaron para confeccionar el presupuesto del 2019", precisó Bisogni, y destacó que en esa oportunidad, en la que participaron los senadores provinciales, "se pudo debatir y hacer todas las consultas".



Hubo una segunda reunión la semana pasada y finalmente este martes obtuvo el dictamen. El texto no sufrió modificaciones, pero se agregaron "en planillas complementarias todas las obras públicas que plantearon los legisladores y los intendentes para los 17 departamentos de la provincia", contó el titular de la Comisión a APF.



Bisogni admitió que "seguramente mañana en el pleno de se va a dar el debate", no obstante, valoró el nivel de participación "no solamente de los legisladores que pertenecen a la Comisión, sino también del resto".



"Hemos buscado el consenso y ojalá pueda salir por unanimidad de la misma forma en que salió el presupuesto 2018", sostuvo finalmente.