Las ventas del Ahora 12 cayeron 30% por la suba del costo financiero total

El incremento del costo financiero total (CFT) de pagar con el programa oficial Ahora 12 trajo como consecuencia una caída en las ventas del 30% en cantidad de transacciones durante octubre contra el mismo mes del año pasado, de acuerdo a datos de Prisma a los que accedióLa merma puede ser aún mayor este mes, ya que el 1 de noviembre el Ministerio de la Producción modificó la tasa, que el mes pasado era del 51% y se elevó al 78%. El Ahora 18 tenía un costo del 53% y pasó al 82%, mientras el Ahora 3 implicaba un CFT del 44% que pasó al 60%, en tanto el Ahora 6 subió del 48% al 70%.Lo preocupante que muestran las estadísticas de Prisma es que las ventas con tarjeta de crédito de electrodomésticos bajan 31%, de indumentaria caen 15% y de materiales para la construcción pierden 8% en cantidad de transacciones.Mientras antes había una suerte de boom del consumo en cuotas, ahora el costo financiero subió de tal medida que ya dejó de ser negocio. Como corolario, el consumidor dejó de cuotear como en los viejos tiempos, al punto que disminuyen 10% las ventas en cuotas: la mayor debacle se da de 13 a 24 cuotas con 61% abajo, seguido por más de 24 cuotas con un negativo de 41%, mientras de 4 a 6 cuotas tiene una reducción del 31%, y de 7 a 12 cuotas del 29%.Este bajón comercial no es el único problema que afrontan las empresas, sino que se le suma que desde el mes pasado deben pagar a las tarjetas por los pagos con crédito un 3,5% si quieren la plata a los dos días hábiles, porque de lo contrario la reciben recién a los 18 días hábiles, cuando la tasa venía siendo del 2,63%, según se desprende de los datos de First Data. Además, grandes cadenas comerciales se quejan ante el Gobierno por la actitud que tomaron las tarjetas con los Ahora, como llaman en el jerga a los planes que el macrismo copíó del kirchnerismo: el Ahora 12 y el Ahora 18. Venían pagando a las 48 horas pero ahora lo hacen a los 10 días hábiles, lo que les provoca un trastorno tener la plata tantos días en la calle con tan altas tasas de interés."Los 18 días hábiles con que nos pagan las tarjetas las compras en un pago sería buenísimo también reducirlo a las 48 horas, pero con 5 o 10 días hábiles ya estaríamos súper bien", admite el presidente de una de las cadenas de retail más grandes de la Argentina, en estricto off the record.Con respecto al Ahora 12, desde el Ejecutivo recalcan que la tasa es mucho menor que la del mercado, que por fuera del programa oficial las 3 cuotas llevan un costo financiero total del 155%, las 6 cuotas del 158%, las 12 cuotas del 160% y las 18 cuotas del 168%."El programa Ahora 12 actualizó sus tasas de interés para seguir siendo la mejor opción de financiamiento de consumo de bienes y servicios de producción nacional. En promedio, la nueva tasa es un 66% más barata que el resto de las opciones de financiamiento", aclaran desde el Gobierno. Están alcanzadas todas las tarjetas Argencard, American Express, Cabal, Diners, Mastercard, Naranja, Nevada, Visa, Tarjeta Shopping, Nativa, SOL, Mutualcard; y también todos los bancos que las operan.Es un programa voluntario valorado por los consumidores y los comerciantes porque fomenta el consumo. Durante el tercer trimestre de 2018, el programa facturó $ 32.962 millones en un total de 9,5 millones de operaciones. En Ahora 3 y Ahora 6 se puede adquirir de jueves a domingo calzado, indumentaria, marroquinería, lámparas LED, muebles, libros y juguetes y juegos de mesa. La incorporación de la opción 3 y 6 cuotas en abril de 2017 potenció las ventas del programa: desde su comienzo, estas variantes alcanzaron un volumen de facturación de $ 82.376 millones. Fuente: (El Cronista).-