Lanzan financiamiento con tasa subsidiada para que pymes puedan pagar el bono

Economía El Impuesto a las Ganancias alcanzará a algunos tramos del Bono de fin de año

El Ministerio de Producción y Trabajo anunció hoy una nueva línea de financiamiento a tasa subsidiada por $22.000 millones, para aliviarle a las pymes el pago del bono de $5.000 de fin de año.Será un plan de una línea de descuento de cheques para capital de trabajo, tendrá vigencia hasta el 28 de febrero próximo y la tasa final, bonificada por el ministerio, es 38% para bancos públicos y 45% para privados, con un plazo de hasta 90 días.El financiamiento estará a cargo de once bancos que suscribieron el acuerdo que son los oficiales BAPRO, el Banco de Córdoba y el Banco Ciudad, por el lado oficial.El ministro de Producción, Dante Sica, admitió que "la coyuntura no es fácil, y que es aún más difícil para las pymes, pero estamos convencidos que después de este proceso la economía va a estar más sólida y las Pymes van a tener una macro estable"."Necesitamos que todas las partes hagan un esfuerzo para poder salir adelante y superar este momento", dijo el ministro.El bono de pago obligatorio de $5.000 dispuesto por el Gobierno fue duramente criticado por las pequeñas y medianas empresas al advertir que muchas no podrán pagar la remuneración extra.