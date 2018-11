El Ventilador: Algunas opiniones sobre el bono de fin de año

El tema fue tratado en la edición de este miércoles de El Ventilador, y mientras se desandaban los diferentes aspectos en torno a esa problemática, los ciudadanos comenzaron a opinar a través de las líneas de teléfonos. Los siguientes fueron algunos de mensajes que llegaron a Elonce TV

La posibilidad de que una suma de dinero extra llegue a los bolsillos de los trabajadores a fin de año se volvió un poco más cercana ahora que el Gobierno dejó asentada esta decisión en un decreto de necesidad y urgencia que el presidente Mauricio Macri firmó el lunes.Hasta el momento, los únicos sectores cuyo cobro del bono está confirmado son los de la administración pública nacional y las fuerzas armadas.Desde el Gobierno afirman que el pago del bono es obligatorio, pero ¿cuántos trabajadores cobrarán efectivamente este monto extra a fin de año? ¿Alcanza con la firma de un decreto para conseguirlo o es preciso trabajar en las condiciones de cada privado?-"Desde ningún punto de vista se debe aceptar `un bono´ ¿qué es? ¿Un `federal´? Tampoco se debe aceptar un DNU ¿para qué están las paritarias? Es otra porquería del Gobierno Nacional FMI. Urtubey es funcional a Macri. Massa también es funcional al gobierno nacional".-"Dicen del presupuesto, pero los miles de contratados de obra de Nación siempre somos los perjudicados y ni UPCN, ni ATE nos defienden. Nosotros mismos nos pagamos los impuestos, obra social, AFIP, ATER y se sigue acomodando a los sobrinitos e hijos de funcionarios".-"Hice la pensión por discapacidad, tengo 90 por ciento físico-mental y no me agilizan el cobro. Lo inicie en 2015, está en última instancia desde 2017. Estoy con tres menores sin casa y nada de ayuda yo lo necesito".-"¿Los jubilados también cobran el bono?"-"A las empleadas domésticas les pagarán el bono?".-"¿Cuándo pagaron bonos las pymes? Nunca lo hacen, ni siquiera durante la década ganada. Siempre tienen excusas".-"Pienso que de ser posible pagar un bono por parte del gobierno a los trabajadores, eso no es un paliativo, ni un logro por reinvindicaciones salariales. Las paritarias ya no sirven para el trabajador, atado a una ley que no le permite lograr mejor condición. La democracia instaló, o más bien la clase política, que: `el trabajador salga a la calle a luchar por su salario´, mientras ellos pautan con toda libertad sus remuneraciones".-"De qué sirve aportar 30 o más años, si esa plata se la dan a los que nunca hicieron nada. Siento que perjudican mi vejez. Este gobierno está acéfalo de poder, no conocen esta palabra".-"Quiero saber si recibimos el bono. Soy empleado del Consejo General de Educación".-"Quisiera saber si los jubilados provinciales cobramos el bono y también si alguien sabe por qué el salario de esposa es de 15 mil pesos".-"¿Y si en lugar de bono les dan una mínima de hoy 22.000 a los jubilados?".-"¿el empleado de comercio lo cobra?"-"Es otra mentira y entretenimiento del gobierno nacional. En la provincia se discute mediante paritarias, es lo que corresponde".-"Quisiera saber por qué no nos van a pagar el bono a las empleadas domésticas".-"Hacen mal cuándo dan aumento, debería ser menos el porcentaje a los que más cobran".-"¿Además de la recategorización, habrá un porcentaje de aumento para los jubilados?".-"A quienes cobran la pensión no contributiva ¿les dan los bonos?"-"Quisiera saber si pensiones por discapacidad cobrarán el bono, ya que su monto es muy bajo".-"Sin defender a los gobiernos anteriores, si hubo cosas que rompen con dinámicas anteriores al 2003. Una escuela con edificio nuevo es invertir en la sociedad y apostar a que crezca en muchos aspectos. Errores hubo, pero no se promulgó una ley permitiendo el trabajo infantil. Con el mayor respeto".-"Muchachos hay que leer historia y aprender a no cometer errores. Un pueblo ignorante siempre va caer en lo mismo. Celestino Rodrigo también sincero la economía. Por dios, este país es de cuarta".-"Sin mercado interno y los niveles elevados de los préstamos en las financieras y bancos determinan indefectiblemente el cierre de comercios y pequeñas empresas".