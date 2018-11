Tras las lluvias, analizan cómo será la calidad del trigo

La calidad va a ser la que reciba el mayor golpe tras las recientes precipitaciones. Un repaso del impacto que puede generar sobre el cereal.



Las últimas precipitaciones, que dejaron acumulados de hasta 300 milímetros sobre algunas localidades del centro de Santa Fe y Entre Ríos pueden cambiar el escenario para la actual campaña de trigo.



Si bien podría haber pérdidas en el volumen de producción, la calidad va a ser la que reciba el mayor golpe tras el reciente evento climático.



En este sentido, el Ing. Agr. Juan Bautista Espejo, Consultor Agrícola, compartió su visión sobre el impacto que puede generar la exposición de los cuadros de trigo a la abundante humedad. Región central y norte Este impacto depende del estado fenologico de cada cultivo en particular. Sobre el centro de Santa Fe, una de las zonas más afectadas por las últimas precipitaciones, de acuerdo a el último dato de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el 80% de los cuadros de trigo se encuentra en la etapa grano pastoso.



En este sentido, Espejo comentó que el impacto de varios días de lluvias constantes es el siguiente:



Disminución del peso hectolítrico (PH): al aumentar el coeficiente de rozamiento de la superficie del pericarpio por la exposición y absorción importante de agua. (El grano más áspero se acomoda menos en un decímetro cúbico y baja el PH, que es peso referido a volumen)



Brotado del grano: es perjudicial en términos de calidad panadera. Una cuantificación del daño por germinación se realiza a través del falling number el cual está relacionado con la actividad de la alfa amilasa (indicador del grado de avance del proceso germinativo del trigo o brotado)



Cristian Russo, Jefe de Estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario, comentó también que en el actual ciclo producto de las persistentes precipitaciones los problemas de "panza blanca" (denominados así por su condición almidonosa) y los problemas de brotado pueden ocasionar descuentos importantes en la mercadería.



Russo destacó que será clave para los cultivos temperaturas: "Unos 15 días de ambiente fresco sería lo ideal para evitar pérdidas mayores".



En diálogo con Nicolás Degano de AGROFY NEWS, el Jefe de Laboratorio Físico del Complejo de Laboratorios de la Bolsa de Comercio de Rosario, Ariel Noguera comentó: "Si en la muestra hubieren granos lavados no se tendrán en consideración para la determinación de granos panza blanca". A tal efecto, deberán considerarse granos lavados a aquellos que han sido decolorados u opacados por acción ambiental (generalmente lluvias en pre cosecha).



Noguera destacó que ya están viendo el impacto sobre algunos parámetros de calidad con la mercadería del norte: "Tenemos referencias de mercadería proveniente del NOA en donde se presentaron granos brotados". Sobre este rubro explicó que en el proceso de germinación genera que la harina no tenga una calidad óptima al momento de la planificación: "En esta campaña es muy probable que nos encontremos con muchos brotes de esta característica". Núcleo triguero Sobre la el centro, sudeste y sudoeste de Buenos Aires, en donde la cosecha se realiza entre diciembre y enero, el Ing. Agr. Juan Bautista Espejo explicó que "las condiciones de alta humedad y lluvias permanentes pueden ser predisponentes al ataque de Fusarium graminearum que reduce rindes por dañado del grano (más liviano y micelio color blanquecino) y genera riesgos de inocuidad si se manifiesta presencia de micotoxinas (como la vomitoxina o DON)".



"El nivel de contaminación de DON es clave para el cumplimiento legal regulatorio en los destinos donde se exporta el trigo", alertó. Esto cobra real importancia teniendo en cuenta que el compromiso de ventas al exterior de trigo argentino se encuenta en un nivel récord de 6 millones de toneladas, especialmente para los meses de diciembre y enero.



Noguera comentó que los granos calcinados son los que están atacados por Fusarium: "Son los que presentan una coloración blanquecina, a veces con zonas de color rosado, cuyos endospermas presentan aspecto yesoso y que pueden desmenuzarse cuando se ejerce una leve presión sobre ellos". "Es el que esta completamente yesoso". Además coincidió en que puede ser un problema para la actual campaña.



"Las heladas tardías en la provincia de Buenos Aires pueden generar que los granos estén vacíos". Noguera explicó que los granos helados son aquellos que presentan concavidades pronunciadas en sus caras laterales. El pasado 7 de noviembre se presentó un evento y hay posibilidad de nuevas heladas agronómicas (3°C) en el núcleo triguero sur para esta semana.