Madereros protestan en ex Ruta 14 por la crisis del sector: Amenazan con cortes

Video: Madereros protestan en la ex Ruta 14 por la crisis del sector: Amenazan con cortes

Los madereros y aserraderos de Concordia, Federación y Chajarí, junto a transportistas de madera, se apostaron esta mañana en la Autovía Artigas, para protestar en conjunto por la crisis económica que es "agobiante" y, aseguran que entre septiembre y octubre, cerraron otros 15 aserraderos en la zona.Se encuentran con máquinas y camiones en el kilómetro 250 de la autovía "Artigas", de la ex Ruta Nacional 14. La consigna es protestar, difundir su problema con volantes, pero por ahora, sin corte de ruta.Advierten que están en una "situación límite", y no obtienen respuestas del municipio ni de la provincia. Por lo tanto, los trabajadores y propietarios salen a la ruta para reclamar una solución.Además, se anticipa que la protesta, implicará cortes de ruta y paro total de actividades en los aserraderos Pymes de Concordia, de no encontrar soluciones a sus planteos.El presidente de la Asociación Madereros de Concordia (AMC), Guillermo Brellis, dialogó con Elonce y contó cómo se desarrollará la protesta."Estamos autoconvocados y nos acompaña un patrullero de Gendarmería para garantizar el tránsito. Hoy y mañana, jueves, vamos a repartir folletos a la espera de una respuesta de los funcionarios", afirmó Brellis ay para encontrar las soluciones que necesitamos", dijo.Apostados cerca del ingreso a Concordia, el integrante de la Asociación Madereros de Concordia, explicó que "