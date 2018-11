El petróleo sufrió su mayor desplome en años y Shell baja sus combustibles

La petrolera Shell bajó hasta un 2,7% los precios de sus combustibles líquidos en las estaciones de servicio de todo el país. La decisión de la petrolera es parte de una estrategia comercial para mantener la competitividad de los distintos productos. El fin de semana Axion bajó sus precios en la misma sintonía.La rebaja alcanza a las variantes de las naftas y diesel hasta un 2,7%, pero que podrá registrar disparidad en cada ciudad de acuerdo a sus condiciones comerciales.Con esta baja, el segundo operador del mercado de combustibles en el segmento minorista adecuará sus precios para mantener la competitividad de sus productos frente a YPF y Axion, luego de que esta última también decidió en el fin de semana una rebaja de hasta 2,1%.El barril de petróleo sufrió ayer el mayor desplome en su cotización diaria desde septiembre de 2015. La variedad Brent -que es la que se utiliza como referencia en la Argentina- retrocedió un 6,6% cotizando a US$ 65,47, mientras que la variedad WTI (de mayor peso en Estados Unidos) cayó 7% a US$ 55,69.El Brent acumula ya una caída de 20% desde su "pico", hace casi un mes -el 16 de octubre- cuando el barril superaba los US$ 81.