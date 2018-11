El dólar subió 55 centavos y quedó cerca de los $ 37

El billete anotó su segundo avance en bancos y agencias, según el promedio de ámbito.com. En el MULC, la divisa trepó 47 centavos como consecuencia de "múltiples factores", señalaron operadores. El blue, en tanto, avanzó 75 centavos a $ 36.



En una rueda en la que el Banco Central convalidó una nueva baja de la tasa de Leliq, sumado a un escenario externo de depreciaciones de las monedas emergentes, el dólar saltó este martes 55 centavos a $ 36,97 y anotó su segundo avance en fila en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio de ámbito.com.



Se dio en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa ascendió 47 centavos y superó los $ 36, un registro que no se daba desde la última semana de octubre, para cerrar en $ 36,05. De esta manera, se despegó de la banda inferior de flotación (hoy en $ 35,44).



La suba del dólar en el mercado local confluyó con el avance de la moneda estadounidense en la región, teniendo en cuanta que se apreció en Brasil 1,5%; en México 0,8% y en Chile 0,7%".



En tanto, el BCRA efectuó en el día una subasta de Letras de Liquidez (Leliq) a 8 días de plazo y convalidó el séptimo recorte consecutivo de la tasa, que ya opera en 65%. Se trata de la marca más baja desde que la autoridad monetaria implementó el nuevo esquema monetario hace seis semanas.



El monto adjudicado fue de $ 73.420 millones. La tasa promedio de corte se ubicó en 65,044% (el lunes fue de 65,772%), siendo la máxima adjudicada de 65,20% (contra el 66% de la jornada anterior).



Los precios se movieron con un recorrido algo errático que alternó fuertes subas iniciales con puntuales descensos en la última hora de operaciones y con marcada amplitud entre máximos y mínimos operados.



Los mínimos se anotaron con la primera operación pactada, en los $ 35,57, apenas un centavo por debajo de los valores del final previo. Los máximos de la fecha se registraron cuando el tipo de cambio mayorista tocó los $ 36,20, respondiendo simultáneamente a una demanda muy sólida y a una débil oferta.



En la segunda mitad de la rueda los altos niveles alcanzados por el dólar tentaron la aparición de vendedores que fueron diluyendo la suba con algunos recortes de la cotización que por momentos volvió a perforar los $ 36. El volumen total operado en el mercado de cambios fue de u$s 668 millones (2,5% más que el viernes).



"Localmente también nos vimos afectados no solo por el contexto global de las monedas extranjeras, sino una recuperación del valor de la divisa norteamericana, debido a que los ingresos de fondos ya no fueron como la semana pasada" explicó el operador Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios.



En ese sentido, hizo referencia a la Comunicación del último viernes del BCRA respecto de modificaciones de regulaciones y porcentajes de efectivo mínimo y adecuaciones, que limitó el ingreso de fondos de bancos para hacer el famoso Carry tarde, lo que originó una suba del tipo de cambio del dólar y una merma de las inversiones.



Por su parte, el analista Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio, señaló que la suba de la divisa respondió a múltiples factores, entre ellos, la reducción de la calificación de deuda argentina por parte de Standard & Poor´s, de "B+" a "B" y la baja de la tasa de Leliq.



"La demanda por cobertura apuntaló la cotización del dólar alejándolo del límite inferior de la zona de no intervención, una circunstancia que ahora disipa las expectativas acerca de probables compras oficiales para detener la caída de los precios, un fenómeno que el mismo mercado se encargó de realizar", agregó.



Cabe destacar que el Ministerio de Hacienda recibe desde este martes a las 10 y hasta el miércoles a las 15, ofertas para la licitación de Letras del Tesoro en dólares a 175 días de plazo.