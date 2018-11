Los costos de las economías regionales "continúan en alza"

"Se aproxima la época de cosecha y seguimos afrontando los costos más altos de la región", aseguraron los principales referentes de distintos complejos productivos que participaron en la sede de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) de la última Mesa Ejecutiva del año.



A lo largo del encuentro, que contó con la presencia de Gerardo Díaz Beltrán, presidente de la CAME, 35 pequeños y medianos productores protagonizaron un enriquecedor debate en el que analizaron los avances, prioridades y desafíos de las diversas producciones regionales.



Entre los principales inconvenientes, los dirigentes del agro detallaron los altos costos que aún afrontan, a lo que se sumaron, en el último tiempo, la reinstauración de los derechos de exportación, y la imposibilidad de acceso al crédito, ante las reiteradas subas de la tasa de interés.



Para poder recuperar la rentabilidad y competitividad perdida, los presentes demandaron un tratamiento diferencial por parte del Estado, mediante políticas destinadas a fortalecer el desarrollo de las economías regionales y, por consiguiente, el arraigo en los pueblos del interior profundo.



Otra de las temáticas abordadas fue la participación en las Mesas de Competitividad Sectoriales. Si bien fueron concebidas como un instrumento para promover el trabajo conjunto entre el sector público y los diversos actores de las cadenas de valor; los productores pymes aseguraron que, en la mayoría, se mira con beneplácito a los netamente exportadores, se desestima la rentabilidad de las explotaciones agropecuarias pymes, verdaderas iniciadoras del proceso económico.



En relación al bono de 5000 pesos que fijó el Poder Ejecutivo Nacional, los dirigentes celebraron que el sector agropecuario haya sido excluido -en primera instancia- por pedido expreso de la CAME. Sin perjuicio, de que pueda ser abordado en el ámbito de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA), de la cual forma parte esta Confederación.



Por último, y con respecto a los avances, los presentes destacaron la desburocratización de la Secretaría de Gobierno de Agroindustria de la Nación, la actualización de los datos del sector a través del Censo Nacional Agropecuario 2018, que ya lleva relevadas más de 60 millones de hectáreas, y la apertura de 166 nuevos mercados.



Entidades presentes: Federación Argentina del Citrus; Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén; Federación Nacional de Operadores de Mercados Frutihortícolas de la República Argentina (FENAOMFRA); Federación del Citrus de Entre Ríos (FECIER); Federación Económica de Mendoza (FEM); Federación Económica de Tucumán (FET); Cámara Argentina del Maní; Cámara Regional de la Producción y Agroindustria de Salta; Sociedad Rural de Catamarca (SRC); Asociación de Productores Hortícolas de la Provincia de Córdoba; Asociación Civil Movimiento Argentino para la Producción Orgánica (MAPO); Sociedad Argentina de Apicultores (SADA); Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas (APYMEL); Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA); Cámara Argentina de Productores de Arándanos y Otros Berries (CAPAB); Federación de Productores de la Provincia de Buenos Aires (FEBAPRI); Asociación de Productores Porcinos de la Provincia de Buenos Aires (APROPORBA); Cooperativa Tambera de Arroyito; Asociación Correntina de Plantadores de Arroz; Cámara del Tabaco de Jujuy; Cámara Riojana de Productores Agropecuarios (CARPA); Asociación de Productores del Oasis Este de Mendoza; Cámara de Comercio, Industria y Producción de Metán; Asociación de Consorcios de Usuarios de Aguas Públicas de Salta; Sociedad de Quinteros de Santa Fe; Cooperativa de Quinteros de Santa Fe; Federación de Viñateros y Productores Agropecuarios de San Juan; Centro de Agricultores Cañeros de Tucumán; Asociación de Productores Tabacaleros de Tucumán; Cámara de Olivicultores y Fruticultores de San Juan.