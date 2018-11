Iguacel comenzó gira en Estados Unidos para impulsar inversiones en Vaca Muerta

El secretario de Energía del Ministerio de Hacienda, Javier Iguacel, participó del encuentro anual de la Asociación Petrolera Independiente de América (IPPA), en la ciudad de New Orleans, Estados Unidos, y comenzó así la gira destinada a promover mayores inversiones en Vaca Muerta.



Con la presencia de más de 50 empresas independientes del sector de hidrocarburos, se realizó un panel centrado en las oportunidades de exploración y producción que ofrece la Argentina, en particular asociadas a Vaca Muerta, detalló un comunicado emitido por el Ministerio de Hacienda.



"Lo importante de hoy es que estuvimos con las empresas independientes norteamericanas que están muy interesadas en ganar áreas de Vaca Muerta. Creen que Vaca Muerta tiene los mismos índices de producción que Permian, que hoy es uno de los mejores yacimientos del mundo", expresó Javier Iguacel.



También participó del panel Miguel Gutierrez, presidente de YPF, quien mostró los grandes resultados que están teniendo en Loma Campana. En el mismo sentido, Gastón Remy, CEO de Vista, destacó que los costos de producción de Vaca Muerta ya son similares a Permian y a Eagle Fort.



Por su parte, Carlo Ormaechea, CEO de Tecpetrol, expuso el exitoso caso de Fortín de Piedra, que en tan solo 18 meses, logró generar el 10% de la producción total del país.



Además estuvieron presentes Alberto Saggese, CEO de GYP; Anuj Sharma, CEO de Phoenix Global Resources y Mariano Gargiuolo, VP Oil and Gas Services. También participaron Sergio Drucaroff, subsecretario de Compre Argentino y Desarrollo de Proveedores, y Francisco Uranga, director general de Inversiones de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional.