Hubo bloqueo de plantas alimenticias y dictan la conciliación obligatoria

El Ministerio de Producción y Trabajo dictó la conciliación obligatoria en el conflicto que mantenía, desde anoche, bloqueados los accesos a varias plantas de las principales empresas alimenticias del país.



El sindicato de la Alimentación, que dirige Rodolfo Daer, impulsó la medida en reclamo por la reapertura de las negociaciones paritarias, que estaban discutiendo el adelantamiento de la última cuota del acuerdo salarial prevista para enero, a noviembre, cuando trascendió la decisión de impulsar el otorgamiento de un bono de fin de año obligatorio.



El acuerdo paritario fue firmado en mayo con un aumento de 24,5% en tres cuotas. La de enero, de 6%, podría ser adelantada a este mes, pero muchas empresas advierten que se puede ofrecer eso o el bono.



Como el plus es obligatorio, probablemente se mantenga el acuerdo paritario tal cual está para que las compañías paguen los $ 5000 dictaminados por un decreto que acaba de firmar el presidente Mauricio Macri.



Fuentes de la industria aseguraron que estuvieron bloqueados desde anoche los accesos a varias plantas de las principales empresas (Arcor, Mondelez, Molinos, Bimbo, entre otras) ubicadas no sólo en la provincia de Buenos Aires, sino también en San Luis, Santa Fe y Córdoba.



La producción nunca fue puesta en juego, pero durante estas horas que duraron los bloqueos, no ingresaron camiones con insumos ni salieron con producto. El personal y los proveedores podían ingresarsin problemas.



La lectura de algunos empresarios es que Daer "está presionando para que se pague el bono", en una industria en la que la mayoría de las empresas presentó balances en rojo y no está en condiciones de pagar aumentos del orden del 40%, y mucho menos las pymes de la industria, admiten.



La comisión directiva de la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios (Copal), que preside Daniel Funes de Rioja, está por comenzar su reunión de todos los lunes, en la que se debatirá toda esta problemática.



Cronista.com.