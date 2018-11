Al menos cinco locales cerraron sus puertas en un centro comercial de Concordia

El centro comercial de calle Las Heras, en Concordia, tuvo su boom inmobiliario hace algunos años, cuando muchos propietarios de viviendas optaron por remodelarlas para convertirlas en locales comerciales. Hubo un amplio desarrollo favorecido por la expansión de la ciudad y las obras encaradas en la avenida por la gestión municipal, pero en la actualidad, por la falta de ventas, la inflación y los altos costos de los servicios, al menos unos cinco locales comerciales bajaron sus persianas.El centro comercial se perfilaba con casi 100 comercios de diferentes rubros, desde calle San Luis hasta Feliciano, y se constituía como una alternativa válida para los comerciantes ante el aumento de los alquileres en el centro de la ciudad.Es que el centro comercial aportaba mayor comodidad en el estacionamiento vehicular y era el paso obligado de los concordienses que diariamente transitan por la avenida."Todos los días cierra algún comercio, los alquileres se han mantenido y no tuvieron mayores subas, hasta el año pasado Las Heras era un lugar buscado, porque los alquileres del centro estaban altísimos, pero ahora hay muchos negocios que están cerrando", afirmó el titular de una conocida zapatillería aLa falta de ventas obligó a muchos a cerrar en tan solo una cuadra. El Sol comprobó que había más de cinco locales en alquiler: solo basta con dar una vuelta por la zona, los carteles anuncian liquidación final y el alquiler de los locales.Los emprendimientos comerciales se vieron amenazados por el impacto de los tarifazos y la inflación. "Por el costo de la energía no prendemos las luces en las vidrieras, tenemos la presión de la AFIP, la obligación de tener posnet con su carga bancaria y es imposible tener un empleado por las cargas sociales, el empleado a la vez ve la realidad, y todo se gira en lo mismo", dijo un comerciante de una casa de repuestos."A ningún rubro le va bien, este año lo damos por perdido solo nos queda aguantar hasta ver si se reactiva la economía, pero como vamos no se ven salidas", apuntó la propietaria de una casa de telas.