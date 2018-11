Axion baja hasta un 3% el precio de sus combustibles

En medio de la baja del dólar y el derrumbe del precio del barril de petróleo a nivel mundial, la pregunta más recurrente era: ¿por qué no bajan los combustibles?Ante este escenario,En las estaciones de servicio Axion la rebaja comenzó a regir este sábado a la medianoche y fuentes de la empresa indicaron que "el ajuste responde a una estrategia comercial"."YPF, durante el aumento anterior, no subió sus precios al 7% que habían incrementado Axion y Shell. Este es un equilibrio bastante inestable porque no sabemos si seguirá bajando para acomodar los precios contra YPF o quizás suban nuevamente a los valores de Shell", estimó ante, Alejandro Di Palma de la estación de servicios ubicada sobre Avenida Laurencena, en Paraná.Consultado al estacionero sobre la repercusión de la fluctuación de precios en las ventas, éste apuntó: "Sin perjuicio del último aumento,, sentenció.Recordemos que estas dos petroleras habían subido las naftas, en promedio, un 7% desde fines de septiembre y los precios en sus surtidores eran superiores a los de YPF, que había remarcado un 2%.Esta medida parece apuntar a no perder competencia en el mercado. Es que hoy en día, los automovilistas prefieren hacer largas colas en las estaciones de YPF en lugar de pagar más en las otras petroleras.En sentido, Di Palma subrayó que "el último aumento fue absolutamente delirante porque no obedecía ni a un incremento del dólar ni del petróleo, porque los dos habían bajado".Con la decisión de aplicar la baja desde este fin de semana,A pesar de que en diciembre habrá una suba en el impuesto a la transferencia del combustible, el Gobierno sostiene que las empresas no deberían aplicar un nuevo aumento debido a que ya lograron equilibrar los índices de paridad.Fuentes de la Secretaría de Energía creen que las petroleras están con los márgenes de refinación por encima de la media mundial, con lo que estiman que los combustibles no tendrían que subir. Es más, hasta pronostican que en algunas provincias tendrían que bajar.Más allá de estas especulaciones, lo concreto es que los combustibles en la Argentina se encuentran entre los más cargos de la región. El precio del litro de la nafta medido en dólares vio un incremento del 9,8%, usando una divisa igual a $36,50 como referencia. Eso llevó el nuevo precio a USD 1,23; por encima del promedio mundial.