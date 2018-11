Despidieron a siete obreros de una fábrica textil de Gualeguaychú

A los despidos en Unilever y la no renovación de contratos en Hermann, se sumó la reducción de turnos en distintas fábricas. Esto repercute directamente en el salario de los trabajadores que conforman la planta del Parque Industrial Gualeguaychú.



En la mañana de este viernes, llegaron siete nuevos telegramas de despidos para operarios que cuentan con entre 7 y 27 años de antigüedad en la textil Rontaltex.



En medio de la conmoción por el momento que atraviesa el equipo de trabajo, informaron que luego de una charla con el secretario gremial y el secretario general, definieron realizar una asamblea abierta.



El encuentro será el próximo lunes a partir de las 14 horas en las puertas de la fábrica. Allí definirán cuáles son los pasos a seguir.



Además de los 7 despedidos, se habrían confirmado unos 20 retiros voluntarios. El objetivo de la empresa es reducir el número de personal por la marcada caída de las ventas. En este sentido, los obreros señalaron a las políticas económicas neoliberales del gobierno de Mauricio Macri y a la apertura de las importaciones que genera una inevitable competencia.



La situación de Rontaltex comenzó a complicarse desde los primeros días de agosto, cuando empezaron a trabajar con reducción de horarios.



En principio la medida iba a ejecutarse por 3 semanas pero los turnos y horarios nunca volvieron a la normalidad. Luego de nueve semanas retomaron las negociaciones y lejos de regresar a los turnos habituales, el ofrecimiento fue el retiro voluntario de los trabajadores.



Las condiciones no eran las óptimas, debido a que la indemnización sería pagada en 6 y hasta 12 cuotas.



En la fábrica textil Rontaltex trabajaban unos 90 operarios entre hombres y mujeres y contaba con tres turnos todos los días.



Actualmente fueron eliminados los turnos del sábado y domingo y los salarios se redujeron a un 75%.



"Algunos compañeros pierden entre 1500 y 3500 pesos en un sueldo que no llega a los 20 mil. Además, tenemos compañeras mujeres que no toman los turnos de la noche y son las más afectadas porque están cobrando por debajo de la canasta básica. Los hombres al rotar de noche tenemos un plus de un 7% la hora", explicaron desde el sector obrero.



Ahora los trabajadores luchan por mantener su fuente de trabajo y evalúan los pasos a seguir en un contexto absolutamente desfavorable. (ElDía)