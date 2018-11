Argentina acordaría un crédito con China por 8.700 millones de dólares

El presidente del Banco Central (BCRA), Guido Sandleris, afirmó que está "prácticamente cerrado" el acuerdo con el gobierno de China por un préstamo de US$ 8.700 millones, para sumar a las reservas internacionales de la autoridad monetaria.



Sandleris, en declaraciones en la embajada argentina en China, indicó que "sólo faltan algunos detalles para terminar el proceso de acuerdo", para obtener esa ayuda financiera.



El funcionario recordó que el acuerdo es una "ampliación del que actualmente está en vigencia", por 70.000 millones de yuanes.



El presidente del BCRA se encuentra en China, donde se reunirá con el gobernador del Banco Popular de China, Yi Gang, y explicar a banqueros e inversores el funcionamiento del nuevo esquema monetario.



Con este acuerdo del crédito, denominado "swap", el monto acordado con el país asiático llegaría a los 20.000 millones de dólares, ya que el BCRA tiene acuerdos de este tipo con ese país por alrededor de US$ 11.000 millones.



El anuncio formal podría concretarse a fin de mes, cuando el presidente de China, Xi Jinping, presida la delegación oficial que vendrá a las Argentina para participar de la cumbre del G20 y reunirse con el presidente Mauricio Macri.



El swap con China es un préstamo sin costo para la Argentina, ya que no paga intereses si no se utiliza, y es más un mecanismo de compromiso por el cual dos gobiernos prometen cambiar divisas o dinero en un período determinado.



En caso de que el BCRA quiera utilizar el swap para intervenir en el mercado cambiario u otras operaciones, el crédito quedaría activado y empezará a tener un costo financiero.



Este tipo de préstamo los inició el ex presidente del BCRA Martín Redrado en el 2009, cuando las reservas del BCRA alcanzaron un nivel máximo del 15% del Producto Bruto (PIB).