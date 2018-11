Detectan gran cantidad de casas con irregularidades impositivas en Oro Verde

Personal de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) realizó un operativo conjunto en Oro Verde. Los inspectores se hicieron presentes en las zonas donde hay nuevas construcciones para verificar casos de evasión.Román Escobar, responsable de la de la Dirección de Fiscalización Tributaria del organismo recaudador provincial, explicó aque "esto es el corolario de un operativo de inteligencia en el cual hemos detectado una".Precisó al respecto que las nuevas construcciones han sido "el foco de atención de la Administradora".Confirmó que "Puso de relieve que la mayor parte "son emprendimientos privados." sobre todo "departamentos con un objetivo comercial".Admitió que se trata de una alta tasa de evasión para dicha localidad, cercana a la capital entrerriana, "más que nada porque ha existido un paulatino crecimiento en las construcciones que son muy visibles".Puso de relieve la presencia del Estado, "porque esto surgió también como inquietud del municipio, que nos ha brindado información primaria sobre esto".Sobre los pasos que se siguen, expresó que "el procedimiento implica la obligación de los propietarios a justificar todas las construcciones detectadas como marginales"."Estamos haciendo un requerimiento con un cuestionario sobre cuestiones que queremos saber. En esta primera etapa se hace un relevamiento inicial", dijo el funcionario.También cuentan con "datos brindados por Enersa sobre los medidores de electricidad" para establecer la existencia de estos inmuebles no declarados.Al respecto, aclaró que las irregularidades pueden pasar por "mejoras no declaradas, el propietario lo alquila y no declara los ingresos, o los contratos de alquiler no están debidamente sellados e ingresado el impuesto. El impacto tributario es diverso", acotó el contador.Escobar comentó que "hemos recibido diversas reacciones de la gente. La mayoría son inquilinos, por lo que declaran la situación. Pero no hubo contratiempos".Finalmente, confirmó que habrá operativos similares, "con el mismo modus operandi" en otros puntos de la provincia", al tiempo que ratificó que "más allá de ingresarlos al universo de contribuyentes, recibirán las multas correspondientes".