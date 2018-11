Transportistas de cereales endurecen la protesta y podría haber cortes de rutas

Según confirmó el presidente de la Asociación de Transporte de Carga de Victoria, Ariel Juárez Montero, la medida de fuerza plegada en la cabecera Victoria del puente Rosario- Victoria continuará "hasta tanto la Mesa de Enlace provincial dé cumplimiento al acuerdo de reestructuración de la tarifa". Indicó que el Sindicato Único de Fleteros de la República Argentina se sumará al paro a partir de hoy con posibles cortes en puntos estratégicos como el Túnel Subfluvial y la ruta 14.



Juárez Montero explicó que la medida de fuerza iniciada este lunes comenzó a recrudecerse ante la falta de respuestas por parte de la Mesa de Enlace provincial. Es que según detalló, el 18 de octubre ambas partes habían arribado a un acuerdo de palabra para actualizar la tarifa, luego de permanecer igual desde hacía un año y medio.



Al respecto, recordó que el monto de la tarifa no fue reestructurada durante 2017 y buena parte de 2018 "entendiendo lo avatares que el campo sufrió durante la sequía". No obstante, debido a los constantes aumentos tanto de combustibles como de insumos, sumada a la inflación en términos generales de este año, "se hizo insostenible mantener el monto, por lo que nos reunimos y llegamos a un acuerdo de palabra", dijo y aclaró: "Se quiso firmar un acta acuerdo pero desde la Mesa de Enlace nos esgrimieron que su palabra valía, por lo que decidimos darle crédito. A casi un mes de esa reunión no han cumplido, y tampoco tenemos convocatoria para una reunión".



En diálogo con APF, Juárez Montero indicó que a partir de este jueves el Sindicato Único de Fleteros de la República Argentina se sumará al paro con posibles cortes totales en puntos estratégicos como el Túnel Subfluvial, la ruta 14, La Paz y Diamante.



Por último, justificó la medida de fuerza teniendo en cuenta que el sector viene trabajando con "cero rentabilidad": "No es algo que podamos seguir aguantando, incluso esta nueva tarifa no es algo que nos permita salvarnos. Estamos endeudados porque tuvimos que afrontar un 85 por ciento de aumento en el combustible, al que probablemente debamos sumarle un 8 por ciento más antes de fin de año", remarcó.