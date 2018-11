EE.UU analiza levantar sanciones y reabrir la importación de biodiesel argentino

El Departamento de Comercio de Estados Unidos aceptó hoy revisar las sanciones que había impuesto el año pasado al ingreso de biodiesel argentino al mercado norteamericano, a raíz de los subsidios que a juicio del gobierno estadounidense recibían los productores argentinos.



De acuerdo con una resolución del departamento a cargo de Wilbur Ross, el secretario de Comercio del gobierno de Donald Trump, el "cambio de circunstancias" en la Argentina amerita una reapertura del caso, tal como lo habían solicitado las autoridades argentinas.



En los hechos, esto no significa que se haya reabierto la importación, sino que empieza un período en el que esa posibilidad va a ser examinada por el Departamento de Comercio, que deberá luego comunicar su posición. Hoy esas sanciones, que fueron impuestas en 2017 y ratificadas en abril de este año, ascienden a aranceles de más del 70 por ciento. El caso fue motorizado por el poderoso lobby de los productores norteamericanos.



Una eventual reapertura del mercado de biodiesel representaría una excelente noticia para los productores argentinos, que habían conquistado una cuota importante de ese mercado en Estados Unidos hasta que fue cerrado en represalia por los subsidios y prácticas de dumping a nivel local luego de una larga disputa comercial.



Lo que está en juego es un negocio que había crecido de manera exponencial en los últimos años, hasta tocar un pico cercanos a los 1.200 millones de dólares en 2016, lo que convirtió al biodiesel en uno de los principales productos de exportación a Estados Unidos.



El "cambio de circunstancias" que menciona el Departamento de Comercio norteamericano tiene que ver con las modificaciones instrumentadas en materia de retenciones por el gobierno de Mauricio Macri. Ese argumento había sido expuesto por Miguel Braun en octubre pasado, cuando lideró una nueva ofensiva oficial para lograr una revisión de las sanciones.



La resolución del Departamento de Comercio menciona que de acuerdo con un pedido hecho por el gobierno argentino "hubo cambios en las tasas de exportación, que había sido un elemento clave en el análisis" del caso. Alude así a las retenciones aplicadas a la soja y el aceite de soja, principalmente.



En el Gobierno había hace tiempo una fuerte expectativa de una resolución favorable al pedido de reabrir el caso. Los funcionarios anclaban esa esperanza en el buen momento que atraviesa la relación bilateral y la comprensión que mostró Estados Unidos frente a la crisis cambiaria que sufrió la Argentina en los últimos meses, y que se tradujo en un firme acompañamiento en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional.



Ese mismo apoyo, confiaban las autoridades argentinas, podía extenderse también a las negociaciones comerciales entre ambos países y conducir a la reapertura de un mercado tan crucial como el del biodiesel. Las condiciones en el país cambiaron radicalmente desde el momento en que Estados Unidos impuso las sanciones al combustible, y esa circunstancia también fue puesta sobre la mesa.



El documento de Comercio se titula Biodiesel from Argentina: Initiation of Changed Circumstances Reviews of the Antidumping and Countervailing Duty Orders y es el primer paso de un proceso que puede llevar meses y que no garantiza la reapertura de la importación del combustible, pero reconoce que hay elementos para considerar que eso es factible.