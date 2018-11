Suben el monto de mercadería que se puede traer del exterior sin pagar impuesto

Quienes viajen al exterior y hagan compras van a tener un poco más de margen. Una nueva resolución de la Administración Federal de Ingresos (AFIP) elevará un 66% el monto de compras en el extranjero que está exceptuado del pago de impuestos.La resolución fue confirmada por fuentes del organismo y se publicaría este jueves en el Boletín Oficial.En la práctica, lo que resolvió AFIP fue elevar a 500 dólares el monto de mercadería que una persona puede traer de otros países (sean o no limítrofes) sin pagar aranceles cuando viaja en avión o en barco. Hasta ahora el tope que regía era de 300 dólares, es decir que el mínimo no imponible se elevó un 66%.Al igual que como sucedía hasta ahora, los menores de 16 años que viajen tendrán un beneficio más acotado. En su caso, podrán ingresar hasta 300 dólares en artículos comprados en el exterior, sin tener que pagar un adicional, en lugar de los 150 dólares actuales. En su caso, el beneficio se duplicó.Fuentes de la entidad explicaron que los montos que estaban vigentes eran de 1994, y que ahora, con este aumento "nos ponemos en línea con lo que rige en el Mercosur".Continúan exceptuados del pago del arancel la compra en el exterior de una notebook o una tablet, más un teléfono celular.La nueva medida entrará en vigencia en los próximos días luego de que sea publicada en el Boletín Oficial, adelantaron las fuentes.Este cambio no tiene impacto en el sistema de compras puerta a puerta, en el que se seguirá pagando un impuesto del 50% sobre el valor de compra y envío de los artículos, excepto aquellos que cuesten menos de 25 dólares que este año fueron exceptuados.En enero ya se había subido a 500 dólares la franquicia libre de impuestos para adquirir productos en en los free shops, con la idea de equiparar los valores con los países que integran el Mercosur.