Estaciones de servicio "cubren con dificultad sus costos"

El secretario de la Cámara de Expendedores de Combustibles y Anexos de Entre Ríos, Osvaldo Gónzalez, expresó la preocupante situación que atraviesan las estaciones de servicio en el territorio provincial.



"La situación es altamente preocupante, no es nuevo. Ya viene desde hace unos meses y cada vez se va agravando más porque los incrementos de los combustibles traen aparejado un merma en la venta".



"Hay muchísimas estaciones de servicio en la provincia que están por debajo del punto de equilibrio, es decir, por debajo de cubrir sus costos. Hasta hace unos meses el impacto de los incrementos se transformaba en una migración de un producto superior a uno inferior, es decir, pasaban de la nafta premiun a la nafta súper. Hoy se está dando que los usuarios están consumiendo menos".



Gonzalez puso como ejemplo que la comparación interanual de las ventas con el mismo mes del 2017 dio entre un 9 y 10% menos y alertó que si sigue habiendo incrementos va a seguir produciéndose una disminución de las ventas.



Consultado sobre la posibilidad que las actuales condiciones económicas y financieras de la actividad produjeran eventuales cierres de estaciones de servicio, el secretario de CECAER no dudó en responder que: "Si, si los hay. Tenemos una gran cantidad de estaciones en un punto de equilibrio justo, pero que para lograrlo apelan a trabajar en familia, a no tomar más empleados o cerrar por las noches buscando la forma de reducir sus costos, pero llega un punto en que la venta es decisiva: si no vendés es difícil mantenerse", afirmó.



No a la tarjeta de crédito

Como se sabe el sector viene reclamando que se revea las actuales condiciones para el pago con tarjetas de créditos ya que son muy altas las comisiones establecidas con el agravante de un altísimo costo financiero ya que los pagos se acreditan 28 días después de producirse la venta.



En ese sentido González señaló que: "desde CECAER estamos sugiriendo a las estaciones de servicio de Entre Ríos a que opten por dejar operar con ese sistema de pago".



"Pero es una decisión de cada estación, no se puede imponer desde una cámara una decisión tan seria como esta, pero les estamos mostrando con números que se pierde dinero con la tarjea (por el alto costo financiero) y ni hablar si en el medio, entre que vendió y cobró, hay un aumento de precios".