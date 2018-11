El petróleo sigue en baja, mientras las naftas suben en Argentina

Mientras suben las naftas en Argentina, el barril de petróleo tocó este martes mínimos en siete meses en EEUU, y en Londres anotó su menor valor desde agosto pasado, en reacción a la exención temporal que el gobierno de Estados Unidos otorgó a ocho países importadores de crudo de Irán.El precio del crudo WTI registró en Nueva York una caída del 1,4% a u$s 62,21, mínimo desde el 6 de abril pasado, y sufrió además su séptimo descenso en forma consecutiva.Al mismo tiempo, el barril Brent cedió un 1,4% en Londres a u$s 72,14, la cotización más baja en casi tres meses.La baja del petróleo en los mercados internacionales se produce luego de que el precio de los combustibles en Argentina subiera nuevamente a principios de este mes.Desde que comenzó el año, el precio de las naftas en el país fue desregulado y rige por una combinación del valor del dólar y del barril de petróleo, entre otros costos.Los movimientos del martes en los mercados internacionales se produjeron tras la reimposición de las sanciones que Washington había levantado a Teherán con la firma del acuerdo nuclear de 2015, y que afectan a 700 individuos, empresas y entidades, principalmente en los sectores energético y financiero.Las exenciones a China, la India, Italia, Grecia, Japón, Corea del Sur, Taiwán y Turquía, que podrán seguir importando crudo iraní temporalmente, han aliviado ligeramente los temores sobre una potencial reducción en la oferta.El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, concluyó la jornada en el International Exchange Futures con un descenso del u$s 1,02 respecto a la última negociación, cuando cerró en u$s 73,16. (Ámbito Financiero)