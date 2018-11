Afirman que para pequeños y medianos comercios "es inalcanzable" pagar el bono

Tras la reunión del Gobierno, la CGT y empresarios, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) advirtió que "no todos los sectores pueden afrontar" el pago de un bono de fin de año de 5.000 pesos para los trabajadores."Los primeros interesados en instrumentar herramientas que fomenten al consumo somos nosotros, pero en la reunión nuestra postura fue que no todos los sectores pueden afrontar un bono de 5.000 pesos", sostuvo la entidad en un comunicado.De la reunión tripartita realizada en el sindicato de Sanidad participó el presidente de CAME, Gerardo Díaz Beltran.