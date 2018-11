Los préstamos al sector privado siguen en caída

El volumen total de préstamos al sector privado marcó en octubre el primer guarismo negativo de los doce últimos meses, al registrar un nivel de $ 1.597.468 millones, cifra que representó una baja de 1,25% respecto a septiembre pasado, según un informe elaborado por First Capital Group.

"El alza generalizada de la tasa de interés activa promovió cancelaciones de capital y restringió las ofertas de nuevos créditos de las entidades bancarias, además de poner en pausa los requerimientos de la demanda, quedando la misma a la espera de un panorama financiero más claro", describió Guillermo Barbero, socio de First Capital Group.

En lo que respecta al cotejo interanual, la empresa financiera precisó que octubre cerró con una mejora de 28,9% frente a igual mes de 2017, un porcentaje que se ubicó por debajo de la proyección de inflación de similar período, en torno al 40%.

Por rubros, la línea de préstamos personales presentó en octubre una leve mejoría respecto al mes anterior, al arrojar un incremento del 0,33%, con un monto total de $422.671 millones. Contra igual mes del año pasado la mejora fue de 29,15.

"Si bien esta línea mantiene el crecimiento en valores absolutos, lo hace a un ritmo muy atenuado desde el mes de mayo último cuando se profundizaron las dificultades financieras macroeconómicas. Esta evolución está fundada más que en nuevas financiaciones, en la dificultad que afrontan algunas familias en cancelar el total de los vencimientos del mes y los obliga a recurrir a nuevos préstamos o a refinanciar parte de los vencimientos", explicó Barbero.

En tanto, la operatoria a través de tarjetas de crédito registró un monto de $371,020 millones, con un alza del 3,31% respecto al cierre de septiembre y de 37,6% respecto a igual mes de 2017.

"Es importante destacar que el financiamiento vía plástico se presenta como una alternativa a los préstamos personales, el endurecimiento de las condiciones de otorgamiento que remarcáramos más arriba, obliga a algunos consumidores a recurrir a las compras financiadas con tarjeta. No obstante, este comportamiento no se puede prolongar durante muchos meses", describió Barbero.

En cuanto a las líneas de créditos hipotecarios, incluidos los UVA, en octubre marcaron un leve crecimiento del 0,87% frente a septiembre pasado, acumulando un stock total al cierre de mes de $207,999 millones.

El informe de First Capital Group subrayó que en este ítem se registra en el último tiempo una merma en el incremento mensual a causa de la "parálisis" que enfrenta el sector inmobiliario producto de la suba de la divisa estadounidense.

Por último, los préstamos comerciales experimentaron una merma importante en relación al stock existente al cierre de septiembre pasado, con reducción del 7,88% en el cotejo intermensual y un avance de 7,7% en la medición interanual.