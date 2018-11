Bono y otras medidas: Qué incluiría el acuerdo social que busca el gobierno

En un intento por desactivar el paro general con el que amenaza la CGT , el Gobierno convocó para hoy a una reunión con empresarios y esa central sindical con la intención de discutir medidas que moderen el impacto de la inflación y la recesión económica. En esa línea, podrían incluir un pacto antidespidos hasta marzo de 2019, moderar la reapertura de paritarias y, eventualmente, el pago de un bono que compense la pérdida de poder adquisitivo, publica el diarioEntre los hombres de negocios, pero también entre los sindicatos y la CGT consideraban que la temática de la reunión podría alternar entre la posibilidad del pago de un bono de fin de año para los trabajadores y jubilados, un pacto antidespidos hasta marzo o incluso la eximición del pago de Ganancias del medio aguinaldo de diciembre. Ningún tema fue confirmado oficialmente.Tanto la posibilidad de un bono como la firma de un pacto para evitar la destrucción de empleo era ayer relativizado por las empresas. Por caso, una encuesta de SEL Consultores conocida anteayer afirma que el 95% de las empresas no estaban dispuestas a pagar un bono para compensar la licuación salarial de este año, que estaría en torno de los diez o doce puntos según el sector.Según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) procesados por la Secretaria de Trabajo, en agosto el salario real promedio del trabajador privado registrado cayó 6,1% anual, según se difundió la semana pasada. Por otro lado, el Indec informó la semana pasada que el salario total (tanto de los registrados como de los no registrados) había crecido en agosto 21,9% en los últimos doce meses contra una inflación de 34,4%.El presidente de la UIA, Miguel Acevedo, confirmó ayer en Córdoba que se reunirán con Sica. "La recomposición salarial es un tema urticante", definió, cuando lo consultaron sobre la posibilidad de que el sector privado se haga cargo de un bono de fin de año. Luego, ampliando sus declaraciones a, estimó que el Gobierno puede establecer un piso, y dar libertad a los sectores para ver -según la situación específica de cada uno- si puede o no pagar esas sumas. Con relación al pacto antidespidos, afirmó que cree que el Gobierno ya debe haber aprendido que no es la solución."Algunas firmas podrán acordar aumentos salariales; otras ya están planteando los bonos. La heterogeneidad es muy amplia, incluso adentro de un mismo sector", agregó Acevedo.