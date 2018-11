El dólar cerró estable a $ 36,60

El dólar cerró estable este lunes a $ 36,60 en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio de ámbito.com. Sucedió en una rueda en la que el Banco Central convalidó una nueva baja en la tasa de Leliq a siete días, llevandola a un promedio del 68,197%, desde el 68,519% registrado el viernes pasado.



El billete se desacopló del Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa subió 16 centavos a $ 35,65, demandado por el feriado bancario del próximo martes (Día del Bancario).



"Es de hacer notar, que como en el exterior los bancos trabajan normalmente -el feriado es local por el día del bancario- los pagos y obligaciones con el exterior, deben ser si o si pagadas este lunes", explicó el operador Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios.



En tanto, Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio, afirmó que "la sintonía fina ejecutada desde la autoridad monetaria ajustando la tasa de interés en pesos con leves correcciones hacia abajo va impactando suavemente en la evolución del tipo de cambio pero sin los saltos bruscos que en otros momentos alentaron situaciones de incertidumbre e inestabilidad cambiaria".



Y añadió que en un escenario de tranquilidad y sin las tensiones de septiembre que llevaron los precios a los máximos históricos, "la cotización del dólar se va adaptando gradualmente al manejo de las variables monetarias que realiza el Banco Central".



En ese marco y como es habitual, el Banco Central efectuó en la jornada una subasta Letras de Liquidez a 7 días de plazo. El monto adjudicado fue de $ 96.071 millones con una tasa promedio de corte que se ubicó en 68,197%, siendo la tasa máxima adjudicada de 68,5%.



"El dólar mayorista subió debido a que la demanda fue constante durante el día, aunque atenuada por la fuerte oferta de pesos para invertir en Leliq, que aumentó el saldo que vencía en un 144%, de $ 39.370 millones a $ 96.071 millones", destacó Izzo.



Los mínimos se anotaron en el inicio de la rueda a $ 35,45, cuatro centavos por debajo del cierre anterior. Las órdenes de compra y los ingresos desde el exterior se alternaron el dominio y consecuentemente fueron justificando alzas y bajas en un contexto de marcada tranquilidad.



No obstante, en el último tramo de la sesión se registró una suba motorizada por las órdenes de compra surgidas a minutos del cierre que llevaron los precios del dólar a tocar máximos en los $ 35,65. El volumen total operado cayó 5% a u$s 628 millones, con operaciones en los mercados de futuros MAE por u$s 60 millones. Dólar en el mundo El dólar hizo una pausa luego de tres semanas consecutivas de ganancias debido a que los inversores recogieron ganancias antes de las elecciones de mitad de período en Estados Unidos, y la libra esterlina lideró las alzas por las esperanzas de alcanzar un acuerdo sobre el Brexit.



A pesar de unas fuertes ventas en dólares en la segunda mitad de la semana pasada, los fondos de cobertura aumentaron sus tenencias en la moneda estadounidense, lo que llevó las posiciones largas netas a sus mayores niveles desde diciembre del 2016, ya que unos datos recientes alentaron las apuestas más optimistas.



Pero los analistas del mercado advierten que un resultado inesperado en las elecciones de mitad de período podría desencadenar una retirada masiva de posiciones largas en dólares y socavar a la moneda, que repuntó más de un 7% desde los mínimos de abril contra sus rivales.



El índice dólar, que sigue el desempeño de la moneda estadounidense contra una canasta de seis divisas principales, bajaba alrededor de siete puntos básicos en el día a 96,368. La semana pasada alcanzó el nivel de 97,20, un máximo desde junio del 2017. Otros mercados En el mercado de dinero entre bancos, el "call money" se operó a un promedio del 59%. En "swaps" cambiarios se pactaron u$s 207 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos mediante el uso de compra-venta de dólares para el miércoles y el próximo jueves debido a que este martes no hay mercado por ser el día del bancario.



En el ROFEX, donde se negociaron u$s 745 millones, más del 50% se pactó entre noviembre y diciembre a $ 37,24 y $ 38,60 con tasas del 65,12% y 53,93% TNA.



En el mercado informal, en tanto, el blue perdió 65 centavos a $ 35,60, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. El "contado con liqui" aumentó 15 centavos a $ 35,72.



Por último, las reservas del Banco Central bajaron u$s 186 millones hasta los u$s 54.067 millones.