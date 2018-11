El dólar retrocedió otros 20 centavos y la tasa volvió a marcar una baja

En una rueda con altibajos, el dólar terminó con una caída de 20 centavos en su cotización y de más de $ 1,35 en comparación al pasado viernes. La baja fue atribuida al desarme de posiciones y los ingresos desde el exterior para posicionarse en pesos.El dólar mayorista cayó 18 centavos y cerró a 35,49 pesos en el MULC, luego de haber retrocedido casi 30 centavos ayer. De esta forma, la divisa se sigue acercando al piso de la banda de la zona de no intervención, que hoy se ubicó en los $ 35,09.El dólar minorista mostró un comportamiento similar en las pantallas del Banco Nación (BNA), donde finalizó 20 centavos abajo a $ 36,40. El promedio entre bancos que realiza el Banco Central (BCRA) colocó el precio de la moneda norteamericana en los $ 36,77, un retroceso de 17 centavos.El monto operado en el segmento de contado u$s 665,539 millones y en futuros MAE se movió apenas u$s 1 millones.El dólar blue se movía en los $ 36,25.El Banco Central subastó como es habitual Letras de Liquidez (Leliq) a 7 días por $ 139.380 millones con una tasa promedio que volvió a marcar una baja al colocarse en los 68.519%, contra el 68,80% de ayer, mientras que la tasa máxima adjudicada fue del 69.001%, debajo del 69.59% previo.Gustavo Quintana de PR Cambios atribuyó la nueva baja del billete al "desarme de posiciones y los ingresos desde el exterior destinados a tomar posición en inversiones en moneda doméstica"."Las condiciones estructurales justificaron el retroceso del tipo de cambio se mantienen por el momento y parecen anticipar que, salvo algún cambio brusco e inesperado, es muy probable que los precios del dólar sigan aproximándose al límite inferior definido para la zona de no intervención oficial", agregó.Desde Estudio Ber, coincidieron en que "se extiende la calma en el dólar mayorista de la mano de la mayor oferta de divisas que revivió al carry-trade"."Aún así, ante la cercanía a la banda inferior - actualizada en $ 35 - se comienza a observa una mayor moderación en los descensos de la divisa, toda vez que el BCRA intervendría en ese nivel para evitar un atraso cambiario, acompañado por una reducción de tasas que ya ha comenzado gradualmente, y la inquietud pasa por si serán o no esterilizados dichos pesos a raíz de los efectos monetarios", analizaron.La divisa retrocedió 28 centavos en el MULC ayer, en la que fue la primera rueda de noviembre, mientras que terminó la última jornada de octubre con una baja de hasta 90 centavos. Así, el dólar terminó el mes con una caída de casi el 13%.El único mes del año en el que el billete mostró un comportamiento similar fue julio.Consultados por El Cronista, hombres del mercado explicaron que es un combo de factores el que presiona a la moneda norteamericana a la baja y generan una apreciación del peso.Los especialistas coincidieron en que la llegada del primer desembolso del segundo acuerdo con el FMI es una inyección de calma para el mercado, como así también da mayor previsión y quita nerviosismo la reciente aprobación del Presupuesto 2018, ya que trabaja sobre las expectativas de devaluación y despeja riesgos de default.