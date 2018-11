El Banco Central mantuvo la base monetaria para controlar la inflación

La entidad anunció, tras la llegada de Guido Sandleris a la conducción del organismo, que la implementación del nuevo esquema de política monetaria permitiría "bajar la inflación y recuperar un ancla nominal para la economía".



El nuevo esquema de política monetaria se basa en un "estricto control de agregados monetarios, comprometiéndose a no aumentar el nivel de la base monetaria, respecto al promedio mensual de septiembre, hasta junio de 2019", detalló el BCRA en un comunicado cuando presentó el plan.

Entonces anticipó una inflación alta en septiembre, que concluyó siendo del 6,5% y aceptó que en "los meses siguientes todavía se verificará un traspaso a precios de la suba del tipo de cambio de agosto".



Tanto desde el Banco Central, como el propio ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, han admitido que la inflación de octubre continuará en niveles elevados pero comenzará en noviembre un proceso de baja en el índice de precios.



El control de la base monetaria, es decir del total de dinero circulante y del que está en manos de los bancos y las reservas de éstos en el Banco Central, se realiza desde octubre mediante subastas de Letras de Liquidez (Leliq) a siete días que el Central adjudica en el mercado a los bancos. "La tasa de interés promedio de las Leliq subió durante las primeras licitaciones hasta 73,5%, para luego disminuir gradualmente a lo largo del mes finalizando en 68%", precisó el informe.



"Desde principio de octubre, el Banco Central elevó en 3 puntos porcentuales los coeficientes de encaje integrables con Leliq y dispuso que todo el encaje marginal de los depósitos a plazo fijo pudiera integrarse" con estas letras de liquidez, explicó el comunicado.



"Esto promovió la transmisión de la suba en la tasa de interés de las Leliq a las tasas de interés pasivas y tuvo como correlato mayor estabilidad cambiaria y un creciente dinamismo de los depósitos a plazo fijo del sector privado. Estas medidas permitieron que el desarme de LEBAC, que continuó durante el mes de octubre, no resulte en un aumento de la base monetaria". agregó el comunicado con el resultado del primer mes de ejecución de lo que en el mercado llaman "el plan Sandleris".



"En octubre, el BCRA cumplió con su objetivo. Con un promedio mensual de $1.252 mil millones, la base monetaria se ubicó 1,5% ($18,7 mil millones) por debajo de la meta de $1.271 mil millones", señaló en un comunicado el BCRA.



En el mismo reconoció que llegar a este objetivo requirió "un esfuerzo adicional, ya que en las primeras dos semanas de septiembre el coeficiente de los encajes no remunerados era más bajo. Si corrigiéramos la base monetaria de septiembre por este factor, el promedio de octubre sería $54,7 mil millones menor que el de septiembre", detalló