Smata advirtió que puestos laborales caerán 15 % en el sector automotriz

El secretario general de SMATA, Ricardo Pignanelli, pronosticó que si el año próximo la tendencia negativa de la producción se profundiza, habrá un "15 por ciento menos de puestos de trabajo" en el sector automotriz.



El dirigente subrayó que la capacidad operativa de las empresas están en un "50 por ciento, salvo honrosas excepciones".



"En el sector automotriz estamos sosteniendo como podemos los puestos de trabajo, pero es evidente que se está fabricando menos", apuntó.



En ese sentido, subrayó: "A mí me dicen que tenemos que hacer la revolución productiva y la capacidad operativa de una empresa está en un 50 ó 55 por ciento. Creo que lo que tenemos que activar es el consumo e intentar con la exportación también".



"Si no hacemos algo urgente, en 2019 no llegamos a producir 400.000 unidades", sostuvo, y consideró que si cae por debajo de esa cifra, habrá "un 15 por ciento menos de puestos de trabajo" en el segmento.



Dijo que "lo que tiene que cambiar es el modelo" porque de no ser así, "la industria va a seguir perdiendo puestos de trabajo y de ese modo no se generan servicios".



En diálogo con Futurock FM, también evaluó que "haberle puesto impuestos a las exportaciones es un error", al argumentar que la Argentina necesita "que ingresen dólares".



"Se tiene que intentar frenar las importaciones, así la balanza comercial se equilibra", analizó.