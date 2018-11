Las cuotas de los planes "autoahorro" subieron 70 por ciento y crece la mora

Economía El aumento de los cero kilómetro en el año está entre 60 y más de 90 por ciento

Algunos arrancaron hace poco. Otros llevan varios años aportando, con esfuerzo y con la ilusión de tener un cero kilómetro que no podrían haber pagado al contado. Pero en los últimos meses ese sueño del auto nuevo se volvió pesadilla. Fue así para al menos 1.200.000 compradores de todo el país que ingresaron en planes de ahorro y aún tienen deuda.Es que el dólar se disparó, las cuotas se volvieron para muchos impagables y quedaron así "atrapados" en contratos de los que no es posible salir sin sufrir importantes pérdidas.La modalidad, desconocida en muchos países, está muy arraigada en Argentina. En los últimos años,, según cifras del mercado.En la forma más usada, el esquema permite abonar un vehículo durante siete años, en cuotas variables que cada mes se calculan dividiendo por 84 el valor actualizado del 0 km, más cargos varios que pueden elevar la suma un 14%. Eso se hace en grupos de 168 compradores que van recibiendo los vehículos a razón de dos por mes, uno por sorteo y otro por licitación., que se trasladaron a las cuotas y dejaron a los ahorristas en una situación compleja. Algunos, incluso, pasaron a pagar más del doble que hace un año porque al alza del precio se sumó que su modelo fue discontinuado por la fábrica y el plan pasó a ajustarse por uno similar más costoso. Todo lo cual generó una ola de reclamos en entidades de consumidores."Las consultas de usuarios damnificados se multiplicaron, en especial desde la devaluación. Hay cuotas que subieron 60 o 70% incluso de un mes al otro. A gente que pagaba $ 5 mil le empezaron a llegar $ 9 mil, y ya no pueden cumplir más. Quedaron atrapados", cuenta Osvaldo Riopedre, abogado de la asociación Adecua.Ocurre que, si deja de pagar, el ahorrista puede recuperar el dinero aportado al valor actualizado, pero eso no comprende los cargos extra y para cobrar debe esperar al final del plazo previsto (pueden ser años). Otra opción es vender el plan, a un precio que siempre será menor a lo ya pagado.. Porque, para ellos, dejar de pagar implica que le hagan un juicio para secuestrarles el auto y rematarlo, algo en lo que se cometen todo tipo de atropellos", agrega Adrián Bengolea, presidente de Usuarios y Consumidores Unidos (UCU), donde también han recibido "muchísimas consultas de gente que ya no puede pagar".. Lo que pasó es que, a nivel mercado, de diciembre a octubre, los precios variaron en torno al 75%, cuando el dólar lo hizo más de un 100%. Eso debió trasladarse mayormente. Aunque, en nuestro caso, la suba de las cuotas rondó el 60% porque una parte fue absorbida por la terminal para atenuar el impacto, algo que se compensará en 2019", asegura Santos Doncel Jones, gerente general de Autoahorro Volkswagen.El ejecutivo estima que. Y reconoce que, en la situación actual, "hay más clientes que se atrasan con el pago o renuncian al plan", especialmente entre los que todavía no tienen el auto.Alejandro Lamas, secretario de la Cámara del Comercio Automotor, explica al respecto que la suscripción de planes nuevos "se derrumbó un 70% a 80%" en las concesionarias y que, entre los deudores, si habitualmente 15 a 20% estaban en mora, ahora el rango va del 22 al 25%: es decir, queAnte esto, en. Lo que denuncian, principalmente, es que las cuotas se están ajustando en función de los "precios de lista" de los autos, que según ellos son "ficticios" porque en los concesionarios los mismos modelos se ven casi todo el mes a valores bonificados, hasta 30% menores."La devaluación naturalmente impacta en el precio. Pero los ahorristas se quejan por ejemplo de que están pagando las cuotas según precios de lista de $ 600 mil, y al mismo tiempo ven ofertas en concesionarios oficiales de ese mismo auto por $ 400 mil. Esto está pasando en las principales automotrices", afirma Bengolea, de Usuarios y Consumidores Unidos. En esa entidad dicen que esa práctica es ilegal y están convocando a los afectados para reclamar por el tema ante la Justicia.